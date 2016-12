Meteo, tregua del maltempo al Nord: giovedì torna il caldo torrido

11:40 - Ultime ore di maltempo al Nord, dove da giovedì tornerà l'estate, con la terza intensa ondata di caldo che porterà la colonnina di mercurio a toccare i 40° al Sud e sulle Isole. "Il Nord - afferma il meteorologo, Daniele Izzo - si troverà ai margini e più esposto alle correnti atlantiche, entro le quali si muoveranno alcuni sistemi nuvolosi associati ad aria umida e instabile".

Mercoledì generalmente soleggiato al Centrosud, salvo il passaggio di velature al Centro e in Sardegna e occasionali brevi temporali in sviluppo sull'Appennino marchigiano. Al Nord nuvolosità irregolare, con alcuni rovesci o brevi temprali fin dal mattino su zone alpine e in Piemonte. Nel pomeriggio ancora instabile sulle Alpi, ma con locali fenomeni anche sulle pianure tra Lombardia, Emilia e Veneto; in serata a rischio di temporali solo l'estremo Nordest .



Temperature in lieve aumento al Centrosud - Dalla serata tendenza a graduale miglioramento a partire dal Nordovest, con nuvolosità in aumento in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo su Sardegna e Canale di Sicilia, segno dell’imminente arrivo di aria calda di origine nordafricana. Le temperature massime saranno in calo al Nordovest, in lieve aumento al Centrosud, più sensibile sulle Isole dove si potranno toccare i 35 gradi nelle zone interne.



Giovedì tempo bello e stabile in tutto il Paese - Al mattino qualche velatura al Centro, qualche nuvola in più in Sardegna, che poi si dissolverà nel corso del giorno. Anche al Nord temporaneamente più stabile. Qualche annuvolamento sulle zone montuose (soprattutto zone alpine del Nord). Venti di Scirocco intorno alla Sardegna. Temperature in generale aumento anche sensibile nelle regioni di ponente, aree più calde le Isole, si potranno superare i 35°C: previsti 37°C a Alghero e Sassari. Caldo anche nelle regioni tirreniche dove si supereranno i 30 con picchi di 32-33°C, al Nord e coste adriatiche valori intorno ai 30°C o leggermente al di sotto.



Al Centrosud terza ondata di caldo africano del 2014 - Una lingua di aria rovente proveniente dall’entroterra tunisino-algerino (dove in questi giorni le temperature si aggirano intorno ai 45°C) si riverserà giovedì sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di caldo e umidità. In particolare, tra giovedì e domenica il caldo aumenterà ulteriormente e si potranno anche toccare punte vicine ai 38-40 gradi al Sud e nelle Isole. Su Sardegna e Sicilia si potranno registrare i valori più elevati. Lo zero termico al Centrosud risulterà tra i 3500 e i 4000 metri. Sulle regioni centrali valori anche superiori ai 35°C. Farà caldo anche al Nord ma senza eccessi e con valori intorno ai 30°C.



Venerdì torna l'instabilità al Nord - Venerdì probabile passaggio della perturbazione numero due del mese di luglio, che transiterà in modo abbastanza rapido interessando parte del Nord. Già dal mattino piogge su Alpi occidentali, Valle d’Aosta e Piemonte, che nel corso del giorno interesseranno anche la Lombardia e le Alpi orientali. Gli accumuli più consistenti si verificheranno a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Nel fine settimana tempo ancora pienamente estivo al Sud dove continuerà a fare molto caldo. Rimane aperta la possibilità di qualche temporale al Nord soprattutto sulle zone alpine, con possibili sconfinamenti sulle alte pianure del Nordovest