Meteo, tre giorni quasi invernali

12:32 - La perturbazione (n.3 di aprile), accompagnata da aria fredda di origine polare, attraverso i Balcani e l’Adriatico darà luogo fino a giovedì a una breve parentesi quasi invernale, caratterizzata da una forte instabilità, un brusco calo termico e dal ritorno della neve lungo l’Appennino centro-meridionale oltre 800-1200 metri. Il calo delle temperature di 5-10 ° C sarà sul Centro-Nord lunedì e sul Sud martedì.

MARTEDI' MALTEMPO AL CENTROSUD E NEVE IN APPENNINO Al mattino piogge e rovesci interesseranno le regioni del medio Adriatico, le zone interne del Centro e, in maniera più sporadica, anche le zone fra Lazio e bassa Toscana. Nel resto del Paese la situazione sarà caratterizzata da schiarite più o meno ampie. Fra pomeriggio e sera le piogge e i temporali si concentreranno soprattutto su Abruzzo, Molise, Lazio e gran parte del Sud, eccetto la bassa Calabria; nel frattempo la quota neve si abbasserà fino a 1000 metri sull'Appennino centrale, 1400 metri su quello meridionale. Attenzione ai venti che soffieranno da moderati a forti, nord-orientali al Centro-Nord, di Libeccio al Sud, con raffiche anche a 50-80 km/h. Mari da mossi a molto mossi.



CROLLO TERMICO AL CENTRONORD Le temperature massime subiranno un sensibile calo al Centro-nord, con valori sotto la media soprattutto sul versante adriatico. A Milano, rispetto ai 24°C di lunedì, previsti 17°C al pomeriggio, calo di 8 gradi a Torino dove si passerà da 24 a 16°C, a Bologna e Verona 17°C previsti oggi rispetto ai 24°C di ieri. Previsti solo 14°C ad Ancona e Pescara.



MERCOLEDI' ANCORA MOLTO INSTABILE AL CENTRO-SUD E CALO TERMICO AL SUD E ISOLE Mercoledì cielo in prevalenza nuvoloso sulle regioni adriatiche e al Sud, tranne le coste della Campania, fino alla Sicilia tirrenica, con precipitazioni a carattere sparso e intermittente. I fenomeni saranno più frequenti tra l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Puglia, anche sotto forma di rovesci. Nevicate nelle zone appenniniche tra le Marche meridionali e la Basilicata oltre 800-1000 metri, oltre 1200 metri sulla Sila, i Nebrodi, i Peloritani e l'Etna. Quota neve in abbassamento sull'Appennino meridionale. Nel resto del Paese tempo buono con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Venti moderati o forti da nord un po' su tutto il Centro-Sud. Temperature massime in sensibile diminuzione al Sud e nelle Isole, in ulteriore lieve calo sul medio Adriatico, con valori inferiori alla norma.



TENDENZA: VENERDI' PARZIALE MIGLIORAMENTO, SABATO PEGGIORA AL NORDOVEST E TOSCANA. POI TEMPO ALL'INSEGNA DELLA VARIABILITA' PRIMAVERILE Giovedì questa circolazione instabile si dirigerà verso Est e, ponendosi sul basso Adriatico, farà affluire aria umida, fredda e instabile al Centro-sud. Sarà una giornata di sole pieno al Nord e Toscana; tempo buono anche su Lazio e Umbria, con qualche nube innocua ma senza pioggia. Molta nuvolosità invece sulle regioni meridionali, sul medio Adriatico e sul Nord della Sicilia con rovesci sparsi e locali temporali. Le precipitazioni più intense si concentreranno su medio e basso Adriatico, Puglia, Basilicata, Appennino campano e in forma più isolata su Sicilia tirrenica e Calabria. Quota neve sull'Appennino centro-meridionale tra 800-1200 metri. Temperature senza particolare variazioni. Venti deboli al Nord, venti da moderati a forti al Centro-Sud e Sicilia. Venerdì il tempo vedrà un parziale miglioramento grazie all'allontanamento graduale del vortice freddo. Al mattino residui fenomeni al Sud e in Sicilia ma in attenuazione. Tempo per il resto buono, ma con un graduale aumento della nuvolosità al Nord, specie al Nord-Ovest. Nella seconda parte della giornata un nucleo instabile dovrebbe arrivare sul Nordovest, dopo aver attraversato la Francia, portando un peggioramento già venerdì sera sul Piemonte. Sabato piogge al Nord-Ovest e Toscana, con aumento della nuvolosità un po’ ovunque. Le temperature, d’altro canto, torneranno a salire gradualmente. L'evoluzione successiva rimane ancora molto incerta e i modelli matematici offrono ipotesi discordanti. Il tempo dovrebbe rimanere ancora segnato da una grande variabilità, con alternanza di nubi, schiarite e qualche pioggia.