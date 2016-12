12:25 - Correnti fredde di origine artica anche nel fine settimana attraverseranno l'Italia regalando giornate dal sapore tipicamente invernale. Sabato in particolare pioverà al Sud e nelle regioni adriatiche, con nevicate anche al di sotto di 500 metri, mentre domenica avremo una fase di tempo molto variabile sul Medio Adriatico ed estreme regioni meridionali. Le temperature in tutta Italia faranno registrare valori vicini alla norma.

Le previsioni per sabato - Bel tempo con schiarite al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nuvole sul resto d'Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate fino a quote collinari sul versante adriatico dell'Appennino centrale, oltre 700-900 metri su Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. Il maltempo insisterà soprattutto nella prima parte della giornata; nel pomeriggio tra bassa Calabria tirrenica, Sicilia e Salento. Freddo in aumento: temperature massime ovunque in calo, nella norma o di poco al di sopra. Previsti per oggi 2 gradi per Campobasso, 3 gradi per Potenza, 4 gradi per L'Aquila, 5 gradi per Aosta, 7 gradi per Rieti, Trento, 8 gradi per Brescia, Cuneo, Novara, Torino, Bolzano, Piacenza, Viterbo, 9 gradi per Bergamo, Trieste, Perugia, Udine, Venezia, 10 gradi per Milano, Bologna, Rimini, Treviso, Verona, Ancona, Pescara, Catanzaro, 11 gradi per Roma, Bari, Crotone, Napoli, 12 gradi per Firenze, Grosseto, Brindisi, Lamezia, Taranto, 13 gradi per Lecce, Catania, Messina, Palermo, Trapani, Alghero, Sassari e 14 gradi per Cagliari e Olbia. Intensi e freddi venti settentrionali su gran parte del Centrosud e Isole, anche burrascosi su Medio-Basso Tirreno e Stretto di Sicilia. Stamattina sono state registrate raffiche fino 62 km/h ad Ancona, fino a 60 km/h a Roma Fiumicino, fino a 66 km/h a Campobasso e fino a 85 km/h a Capo Bellavista in Sardegna.



Le previsioni per domenica - Domenica 26 gennaio un secondo impulso di aria fredda in arrivo dall'Europa continentale attraverserà l'Italia. Avremo una nuvolosità molto variabile, con prevalenza di schiarite al Centronord (specie Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna) e di cielo nuvoloso altrove. Nel primo mattino deboli nevicate nei settori alpini settentrionali di confine; nel tardo pomeriggio rovesci sparsi o locali temporali tra il sud della Calabria e il nord della Sicilia in serata anche sull'est della Sicilia. Nel pomeriggio sporadiche precipitazioni saranno possibili, deboli sul Medio Adriatico, nevose a quote collinari e qualche fiocco di neve potrà raggiungere l'Appennino meridionale. La sera nubi in aumento Nordovest, in particolare lungo le Alpi, con nevicate in Valle d'Aosta. Giornata ancora molto ventosa con venti di Föhn nelle Alpi del Nordovest ma soprattutto al Centrosud con venti di Tramontana al Centro e forte Maestrale nelle Isole e in Puglia con raffiche che potranno sfiorare i 100 km/h. Mari di conseguenza molto mossi o agitati. Le temperature saranno in lieve calo. Minime sottozero al Centronord.



La tendenza per la prossima settimana - Tra la notte di domenica e lunedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n 9 del mese di gennaio. Al mattino qualche fiocco sulle creste alpine di confine e precipitazioni in arrivo tra Levante Ligure, Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna con neve anche fino ai 600 metri sull'alta Toscana. Tra pomeriggio e sera il peggioramento si estende a est Lombardia, Nordest, Marche, settore tirrenico fino al nord della Calabria e Sicilia occidentale. Le precipitazioni più importante saranno in Emilia Romagna (fenomeni moderati) e tra basso Lazio, Campania e Sicilia (non si esclude qualche rovescio o temporale). Quota neve sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali in calo fino 200-300 metri, sull'Appennino centrale tra 600-8000, sull'Appennino Campano e rilievi della Sila intorno ai 1000 metri. Ci sarà ancora molto vento da nord su Liguria, Tirreno e Isole. Temperature massime in calo su Nordovest, Medio Tirreno e Sardegna. Martedì al mattino ancora precipitazioni tra estremo sud-est della Lombardia, Emilia Romagna e Marche con neve possibile anche in pianura. Piano piano migliora nel pomeriggio. Tempo instabile al Sud con rovesci in particolare su Puglia, Calabria e nord Sicilia. Tendenza a miglioramento altrove con schiarite in particolare al Nordovest. Ancora molto vento al Centrosud con forte Maestrale nelle Isole e temperature in calo su Alto Adriatico e Isole. Dopo la tregua mercoledì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione con coinvolgimento della Sardegna e del Centronord con il rischio di neve a bassa quota al Nordovest.