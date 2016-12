22 settembre 2014 Meteo, torna il sole ma niente caldo: in arrivo aria fredda dal Mare del Nord Cielo terso al Nord-Ovest, modeste nubi in transito sul resto del Paese e calo termico anche di 7-8 gradi. Ad agosto caldo record a livello mondiale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:14 - Torna il bel tempo sull'Italia già a partire dal mattino di lunedì. La situazione tornerà a movimentarsi nel corso della settimana, con l'arrivo di una ventata di aria fredda proveniente dalla zona della Scandinavia che causerà un sensibile calo termico, specie nella giornata di martedì. Un altro sistema nuvoloso si muoverà lentamente dalla Penisola Iberica verso la Sardegna e il Tirreno. Ad agosto caldo record a livello mondiale: il più rovente dal 1880.

Le previsioni per lunedì 22 settembre - Al mattino qualche rovescio sarà possibile sulle coste dell'Emilia Romagna e delle Marche, con modeste nubi in transito nel resto del Paese e schiarite più ampie al Nord-ovest e sulle regioni del medio e basso Adriatico. Nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi orientali, in Triveneto, sul versante adriatico del Centro e sull'Appennino centrale, mentre nelle altre zone la situazione resterà buona con solo qualche passaggio nuvoloso. In serata la "Bora scura" innescherà dei temporali sull'alto Adriatico, mentre la coda della perturbazione scivolerà verso la Puglia garganica. Nella notte qualche fiocco di neve intorno a 1600 metri in Alto Adige. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione, ma con valori ancora elevati al Sud e sulle zone tirreniche.



Nel corso della giornata arriverà aria più fresca proveniente dal Nord Europa, per la precisione dal Mare del Nord, che porterà un calo termico piuttosto sensibile soprattutto sulla Valle padana e sulle regioni adriatiche. La "roccaforte del caldo" risulterà ancora la Sicilia, dove i valori inizieranno a diminuire solo a partire da giovedì. A Milano si passerà dai 26°C di oggi ai 22°C di martedì, a Torino dai 25°C di oggi ai 21°C di martedì, ad Ancona dai 26°C di domenica ai 21°C di martedì. Calo molto significativo anche a Bari e Lecce: nel giro di 24 ore si passerà rispettivamente da 29°C a 22°C e da 30°C a 23°C. Caleranno sensibilmente anche le temperature minime: la mattina di martedì sarà piuttosto fredda in alcune zone del Nord con valori di poco sopra i 10°C . A Cuneo è prevista una minima di soli 9°C martedì.



Le previsioni per martedì 23 settembre - Martedì sarà caratterizzato da nuvolosità residua sul versante adriatico e al Sud, mentre al Centro-Nord ci sarà tempo bello con cielo sereno. Si concretizzerà gradualmente un peggioramento sulla Sardegna per l'arrivo di una depressione che si sta formando nei pressi delle Baleari, e che si muoverà verso ovest colpendo dapprima la Sardegna. Da segnalare qualche pioggia isolata anche nella Sicilia orientale ed estremo sud della Calabria.



Le previsioni per mercoledì 24 settembre - Sistemi nuvolosi in avanzata verso ovest. Al mattino schiarite al Nord-est, basso Lazio e in buona parte del Sud peninsulare. Nel resto dell'Italia nubi anche compatte con il rischio di qualche pioggia nel nordovest della Sardegna, ponente ligure e coste toscane. Nel pomeriggio l'area a rischio piogge si estenderà al resto della Liguria e della Toscana e marginalmente anche all'alto Lazio e all'Emilia Romagna. Qualche isolato rovescio anche in Campania e nelle zone interne della Sicilia. Verso sera qualche pioggia anche nel resto del Lazio, sul sud della Sicilia e sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature minime in calo al Centro-Sud. Lievi cali nelle massime al Nordovest, settore tirrenico e Sicilia. Rialzi termici sul versante adriatico.



Le previsioni per il resto della settimana - Giovedì questo sistema nuvoloso andrà verso est: avremo dunque schiarite in gran parte del Nord, con nuvole residue su alto Adriatico ed Emilia. Migliora anche in Sardegna, prevalenza nuvole nel resto del Centrosud, con tempo instabile in gran parte del Centro (tranne la Toscana) sul basso Tirreno, in Puglia e Sicilia settore orientale. Temperature minime in aumento al Centro-Sud per via delle nuvole, rialzi al nord. Moderato Maestrale in Sardegna. Venerdì questa perturbazione si allontanerà con pochi strascichi a inizio giornata al Sud peninsulare con qualche nube e poche piogge tra Calabria e Salento. Il fine settima, secondo i dati attuali, sembra caratterizzato dalla presenza del sole.



Caldo da record ad agosto - Mentre quest'anno al Nord Italia l'estate non si è fatta praticamente mai sentire, a livello mondiale la stagione estiva ha fatto registrare un caldo record. Lo evidenziano i dati di temperatura dell'ente governativo statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Center). Nel mese di agosto la temperatura media globale è stata di 0,75 °C superiore alla media del 20° secolo: si è trattato quindi dell'agosto più caldo di tutta la serie storica che risale addirittura al 1880. Anche luglio aveva segnato un'anomalia positiva, con 0,64 °C oltre la media, posizionandosi al 4° posto tra i più caldi dal 1880. Ma non è tutto: il mese di giugno 2014 aveva già battuto tutti i record precedenti, superando di soli 0,03 °C il caldissimo giugno 1998, e conquistando quindi anch'esso il primo posto nella classifica degli ultimi 135 anni. La conferma che il trend in ascesa della temperatura globale sta continuando anche in questo secolo viene dalla seguente analisi: nella serie storica della NOAA (che come detto risale al lontano 1880) ben nove tra i dieci anni più caldi sono successivi al 2000. L'altro è il 1998.