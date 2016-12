Meteo: temporali al Centronord, sole al Sud

10:48 - La perturbazione numero 4 di maggio porterà temporali, anche forti, tra Emilia Romagna e regioni centrali adriatiche. All'estremo Sud tempo soleggiato, con punte di 30 gradi in Sicilia e in Calabria. Mercoledì l'instabilità interesserà ancora il medio Adriatico coinvolgendo anche gran parte del Sud, mentre nel resto del Centronord assisteremo a un miglioramento. Seconda parte della settimana ancora instabile e variabile in gran parte del Paese.

Mercoledì ampie schiarite su Sardegna, Pianura Padana, regioni centrali tirreniche. Ancora nuvolosità densa sulle aree alpine centrali di confine con neve fino a 1300 metri. Al mattino precipitazioni residue sul settore del medio Adriatico; in giornata rovesci sparsi e qualche locale temporale al Sud e sulla Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio locali episodi di instabilità al Nordest, in particolare tra la Lombardia orientale, l'Emilia settentrionale, il Veneto e il Friuli. A fine giornata questa instabilità tenderà a esaurirsi. Temperature in sensibile calo al Sud e sulla Sicilia. Ventoso ovunque, con Föhn sulle Alpi e al Nordovest, intenso Maestrale al Sud e sulle isole.



Giovedì inizierà con il sole e un clima piuttosto fresco: nel pomeriggio, tempo quasi ovunque soleggiato seppure con una lieve instabilità sui rilievi e nelle zone interne del Centrosud e delle Isole. Tra tardo pomeriggio e sera un altro impulso di aria instabile porterà piogge su regioni del medio-basso Adriatico e zone interne del Centro. La notte tra giovedì e venerdì sarà il momento più freddo di tutta la settimana. La quota neve resterà pertanto relativamente bassa: 1300-1400 metri sull'Appennino centrale (soprattutto versante adriatico), 1200 metri sui rilievi alpini di confine del Trentino Alto Adige.



Venerdì persisteranno gli effetti dell’impulso di aria instabile al Centrosud con fenomeni più probabili sul settore adriatico e al Sud. Nel fine settimana ulteriore attenuazione dell'instabilità con qualche fenomeno possibile ancora su Alpi orientali e Appennino.



Sabato graduale esaurimento delle fresche correnti instabili che lasceranno il posto domenica a correnti più calde.