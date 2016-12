11 gennaio 2014 Meteo, tempo stabile fino a lunedì Tuttavia nel fine settimana non mancheranno le nuvole portate da una debole perturbazione in arrivo dal Marocco (la n. 3 di gennaio) Tweet google 0 Invia ad un amico

09:20 - Fino a lunedì il tempo resterà stabile con temperature miti per il periodo. Tuttavia nel fine settimana non mancheranno le nuvole portate da una debole perturbazione in arrivo dal Marocco (la n. 3 di gennaio). Lunedì a fine giornata peggiora nelle regioni di Nordovest per l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica (la n. 4).

Quest'ultima perturbazionetra martedì e mercoledì attraverserà il resto del Paese dando luogo a piogge anche moderate, molto vento e nevicate sulle Alpi fino a 600-800 metri.



Le previsioni per sabato 11 gennaio - Giornata nuvolosa al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Puglia meridionale e Isole maggiori ma senza piogge; le nubi più compatte e insistenti ricopriranno le regioni settentrionali. Nel resto d'Italia la giornata sarà nel complesso ben soleggiata anche se non mancheranno degli annuvolamenti passeggeri. Al mattino attenzione alle nebbie presenti soprattutto su pianure del Nordest, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna.



Temperature senza variazioni rilevanti. Valori mattutini ben oltre la norma, massime miti con punte di 17-18 gradi al Sud e Isole.



Previsioni per domenica 12 gennaio - Nuvolosità sparsa a tratti consistente su Emilia Romagna e regioni del Centrosud ma con qualche debole e isolata pioviggine soltanto su Isole e versanti ionici. Su Alpi e regioni di Nordovest torna invece il sole con un cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, ma con l'insidia delle nebbie. Temperature pressoché stazionarie sempre oltre la norma.