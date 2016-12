Meteo, tempo stabile e soleggiato ma sono in arrivo nuove perturbazioni

12:08 - Martedì sarà una giornata tranquilla, con tempo stabile. Nei prossimi giorni torneranno però nubi e piogge a causa del transito di due perturbazioni, la prima delle quali (n. 12 di febbraio) raggiungerà mercoledì il Nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna per poi spostarsi al Sud fra giovedì e venerdì. Il secondo sistema nuvoloso (n. 13 di febbraio) si prospetta molto intenso e potrebbe causare alcune situazioni critiche a partire da venerdì.

Le previsioni per martedì - Tempo inizialmente soleggiato in tutta l’Italia, con un po' di nubi sparse in attenuazione sulla Puglia, in Sardegna e sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio qualche nube in più anche nel resto del Nordovest, in Calabria e in Sicilia. Tra sera e notte nuvole in intensificazione soprattutto al Nordovest, con prime deboli piogge su Piemonte e Ponente ligure; quota neve oltre 700-900 metri. Notevole escursione termica fra le prime ore del giorno e il pomeriggio, con temperature che passeranno da valori minimi poco sopra lo zero a valori massimi tra 11 e 16 gradi in molte zone da Nord a Sud.



Le previsioni per mercoledì - Si conferma il passaggio della perturbazione n. 12 del mese di febbraio che domani porterà piogge sul Nordovest (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e parte della Lombardia), sulla Toscana e marginalmente anche su Emilia e Sardegna dove saranno possibili deboli e intermittenti fenomeni. Quella di mercoledì sarà una giornata a tratti ancora abbastanza soleggiata sul medio Adriatico e al Sud peninsulare, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Quota neve sulle Alpi centro-occidentali oltre 800-1000 metri. Locali precipitazioni in estensione a fine giornata al Lazio. Temperature: in rialzo ovunque le minime, massime in calo al Nordovest. Venti localmente moderati da sud sui mari di ponente.



La tendenza - La perturbazione n. 12 di febbraio nella giornata di giovedì porterà piogge sparse su parte del Nordest, regioni centrali e Sicilia; qualche rovescio in Campania. Cielo in prevalenza nuvoloso altrove. Giovedì temperature massime in aumento al Nordovest, in lieve calo al Centro e in Sardegna. Venti in generale deboli, moderato Maestrale sulla Sardegna. In settimana non si prevede l’arrivo di aria particolarmente fredda e le temperature rimarranno nelle medie, anche se subiranno delle oscillazioni a causa del passaggio delle perturbazioni. Mercoledì infatti i valori caleranno al Nordovest ma già giovedì saranno in aumento in quelle zone. Tra venerdì e domenica si conferma l’arrivo di un’altra perturbazione, la n. 13 del mese di febbraio, che potrebbe essere di maggiore intensità rispetto alla precedente e dovrebbe interessare praticamente tutta la Penisola.