29 agosto 2014 Meteo, tempo soleggiato su tutta Italia

10:36 - Il fine settimana trascorrerà con tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia anche se sul Nord Italia e a ridosso dei rilievi, non mancheranno un po' di nubi accompagnate da brevi e isolati acquazzoni determinati da un leggero incremento dell'instabilità. Le temperature resteranno più o meno intorno ai valori normali per la fine di agosto con punte massime intorno ai 30-33 gradi.

Le previsioni per venerdì 29 agosto - Condizioni di bel tempo in tutto il Paese, a parte della nuvolosità presente fin dal mattino al Nordovest e poi in aumento, nel pomeriggio, nelle zone alpine, specie nei settori più occidentali. Qualche breve rovescio potrà formarsi solo sulle Alpi centro-occidentali. Nel corso del pomeriggio non è escluso qualche temporale anche sull'Appennino tra basso Lazio e Abruzzo e nell'area dell'Etna. Temperature massime in rialzo al Nord, dove tornano entro valori normali per il periodo. Venti moderati settentrionali su medio-basso Adriatico e Ionio.



Le previsioni del tempo per il weekend - Sabato in prevalenza nuvoloso sulle Alpi con locali rovesci pomeridiani su quelle orientali. Nubi sparse alternate al sole al Nordovest e in sviluppo nel pomeriggio nelle zone interne peninsulari, specie quelle meridionali con qualche locale rovescio sull'Appennino meridionale. Altrove prevarrà il sole, specie su coste adriatiche e del Centrosud. Temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli.



Domenica si accentua l'instabilità lungo tutta la dorsale appenninica dove nel pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci e di qualche isolato temporale. Prevalenza di sole lungo i litorali della Penisola, nelle Isole e in Pianura Padana; nel pomeriggio ci sarà la tendenza a un aumento dell'instabilità con il rischio di temporali su Prealpi lombarde e del Nordest in estensione la sera alla pianura lombarda e alle pianure del Triveneto. Tra sera e notte rovesci e temporali interesseranno un po' tutto il Nordest, l'est e il sud della Lombardia. Il clima sarà estivo con caldo nella norma.



La tendenza per la prossima settimana - L'inizio della settimana sarà segnata dall'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Lunedì, in particolare, il vortice di bassa pressione darà luogo a numerosi temporali dapprima al Centro, in successiva rapida estensione a Campania, Basilicata, nord della Puglia e in serata al resto del Sud peninsulare e al nord-est della Sicilia. Al Nord tendenza a un miglioramento, soprattutto al Nordovest. I venti saranno in marcata intensificazione, soffieranno moderati e localmente forti.



Si farà sentire il Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia, il Libeccio sullo Ionio e la Bora sul Medio e Alto Adriatico. Le temperature saranno in sensibile diminuzione al Nordest, al Centro, su Campania e nord della Puglia, con calo più evidente nei settori adriatici.



Martedì il tempo rimarrà instabile nelle regioni del Medio Adriatico, al Sud e in Sicilia con possibili piogge e rovesci. Tempo migliore nel resto del Paese salvo all'estremo Nordest dove in giornata tornerà qualche precipitazione. Sarà ancora una giornata molto ventosa per venti settentrionali; le temperature caleranno sensibilmente al Sud e in Sicilia. Mercoledì l'instabilità dovrebbe concentrarsi al Sud dove il miglioramento del tempo dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì quando il vortice di bassa pressione si sposterà definitivamente verso la Grecia.