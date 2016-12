Meteo, tempo mite ma ancora per poco

10:19 - "Ci attendono giornate tranquille e relativamente miti, anche se non mancheranno nubi e nebbie che potranno rendere grigio il tempo in molte aree del Centronord". A dirlo è il meteorologo Daniele Izzo, che aggiunge: "L'alta pressione, artefice di tale situazione, tenderà a sgonfiarsi gradualmente sotto la spinta delle correnti atlantiche. Torneranno così le piogge e le nevicate sui monti".

"Questo sistema nuvoloso - sottolinea l’esperto - aprirà un periodo dalle caratteristiche un po' più invernali, ma con valori di temperatura che non saranno molto lontani dalla norma, tranne al Nord dove, dopo metà mese, si registrerà un sensibile calo termico rispetto all'attuale situazione mite".



PREVISIONI PER OGGI (GIOVEDI’) Insistono condizioni di tempo prevalentemente soleggiato al Centrosud e Isole maggiori, anche se non mancheranno un po’ di nubi tra Campania e Calabria tirreniche e un po’ di velature in transito specie sulle regioni centrali. Tempo più grigio al Nord sia per la presenza di strati di nubi basse soprattutto fra Liguria, alta Toscana e Val Padana, e di nubi alte in veloce transito. In serata qualche pioviggine su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Attenzione poi alle nebbie specie questa mattina in Veneto, Romagna, Umbria, Lazio. Temperature di nuovo oltre la media con valori minimi in generale sopra lo zero e massime di 10-15 gradi al Centronord, fino a 17-18 gradi al Sud.



OGGI ANCORA ELEVATO IL RISCHIO DI VALANGHE In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (giovedì 9 gennaio) il rischio valanghe sarà di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



PREVISIONE PER DOMANI (VENERDI’) Tempo prevalentemente soleggiato al Sud e sulle isole. Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche nuvolosità irregolare, costituita soprattutto da strati bassi, senza precipitazioni di rilievo. Al mattino banchi di nebbia lungo l'Adriatico, in Umbria e nel Lazio. Temperature stazionarie. Venti moderati meridionali su Sicilia, alto Tirreno, basso Ionio, generalmente deboli altrove.



LA TENDENZA L'alta pressione inizierà a indebolirsi a partire da domani, quando torneranno ad aumentare le nubi su buona parte della Penisola ma senza piogge significative. Dopo un weekend piuttosto tranquillo, tra la sera di lunedì 13 e martedì 14 gennaio la situazione dovrebbe iniziare a movimentarsi per l'arrivo di una nuova perturbazione, accompagnata da una massa d'aria più fredda che, oltre a qualche pioggia, dovrebbe riportare a metà settimana le temperature nelle medie. Per un freddo un po' più consistente (con valori di qualche grado anche inferiori alla norma) dovremo probabilmente attendere la terza decade di gennaio (maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).



NEGLI STATI UNITI SI E' ATTENUATA LA MORSA DEL GELO Si sta attenuando la morsa di gelo che attanaglia gli Stati Uniti da molti giorni. Nelle prossime ore qualche nevicata potrà verificarsi nella zona dei Grandi Laghi e negli Stati Uniti nord-orientale. Anche New York e Washington potrebbero vedere qualche fiocco di neve. Nel fine settimana, poi, arriverà un’intensa perturbazione che porterà forti piogge su tutta la costa atlantica, dalla Florida fino al New England, e abbondanti nevicate su Ontario, Minnesota, Michigan, Wisconsin e parte dell’Illinois.