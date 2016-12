17 giugno 2014 Meteo, tempo instabile fino a giovedì

Venerdì e nel weekend bello ma non afoso Piogge alternate a schiarite e temperature di qualche grado sotto le medie fino a giovedì. Da venerdì sole ovunque. Fine settimana con tempo estivo e caldo non eccessivo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:15 - Fino a giovedì un vortice di bassa pressione, ricolmo di aria fresca, insisterà sulla nostra Penisola portando instabilità con numerosi improvvisi temporali e temperature piuttosto contenute. Già da giovedì il graduale rialzo della pressione porterà un primo miglioramento al Nord e poi venerdì il ritorno del sole in gran parte d’Italia. Nel weekend l'alta pressione darà giornate soleggiate e caldo estivo ma non eccessivo.

OGGI (MARTEDI') - Condizioni ancora di generale instabilità atmosferica. Cielo irregolarmente nuvoloso si alternerà a qualche schiarita. La probabilità di rovesci e temporali sarà più alta su Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, gran parte del Centro-Sud, Sardegna orientale e Sicilia nord-orientale. Possibilità di qualche fenomeno localmente di forte intensità. In serata parziale attenuazione di questa instabilità.



Temperature massime in leggera diminuzione al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero aumento altrove, ma ancora leggermente sotto la norma al Centro-Nord. Clima caldo al Sud e in Sicilia, dove soffieranno moderati venti di Scirocco e potremo toccare punte di 30 gradi.



Venti da deboli a moderati, ma con possibili forti raffiche nelle aree temporalesche.



DOMANI (MERCOLEDI') - Insistono condizioni di marcata instabilità con piogge e temporali localmente intensi, su quasi tutto il Centro-Sud peninsulare, in Sardegna, sulle zone alpine e pedemontane del Nord, sull’Appennino ligure e in Romagna. Nelle altre zone non mancheranno le nubi, ma alternate anche a momenti soleggiati. Temperature in lieve rialzo al Nord, in leggero calo al Centro-Sud peninsulare, ma ancora poco sotto la media in molte aree del Centro-Nord e in Sardegna.



TENDENZA: TEMPO INSTABILE FINO A GIOVEDI', POI MIGLIORA. SOLE E TEMPERATURE IN AUMENTO PER IL WEEKEND DEL SOLSTIZIO D’ESTATE - Questa area di instabilità ci farà compagnia per alcuni giorni, almeno fino a giovedì, con episodi temporaleschi alternati a momenti più tranquilli. L’Italia sarà ancora interessata da questa circolazione ciclonica che continuerà a convogliare aria fresca e instabile in molte zone. In particolare, giovedì saranno ancora bersagliate dal maltempo le regioni del Centro-Sud (escluse Toscana, Marche e zone ioniche). Da venerdì 20 giugno tempo nuovamente più stabile e soleggiato grazie a una rimonta dell’Anticiclone: rischio ancora di qualche temporale sui rilievi e, a inizio giornata, all'estremo Sud. Il weekend del 21-22 si prospetta quindi all'insegna di tempo estivo con tanto sole e temperature in aumento: i valori probabilmente torneranno ovunque al di sopra della norma. Ricordando che il 21 giugno cadrà il solstizio d’estate, che segna l’inizio dell’estate astronomica, possiamo dire che quest’anno l’estate inizierà con tanto sole e clima estivo. Possibile incremento del caldo all'inizio della settimana prossima per un rinforzo dell’Anticiclone Nord-Africano che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud, dove registreremo una nuova, seppur breve, ondata di caldo.