Meteo: tempo discreto, poi tregua giovedì

10:51 - Oggi una perturbazione africana interesserà le Isole maggiori, tempo discreto invece nel resto d’Italia e con un po' di instabilità sui rilievi, in particolare appenninici. Domani la perturbazione porterà nubi e piogge sparse su molte zone del Centro-Sud, mentre giovedì ci attende una tregua, con poche piogge sui rilievi del Centro-Sud. Nuovo peggioramento venerdì pomeriggio, con pioggia al Nord, sul medio Tirreno e Sardegna.

PREVISIONE PER OGGI (MARTEDI') Nuvolosità variabile un po' su tutto il Paese con nubi più compatte sulle Isole e in Calabria. Piogge sparse, per lo più deboli, in Sardegna, Sicilia, Calabria centro-meridionale. Rovesci o locali temporali pomeridiani in prossimità dei rilievi, più probabili sull'Appennino centro-settentrionale. Locali precipitazioni possibili anche sulla pianura emiliana.



Temperature massime in rialzo al Nord, stazionarie o in leggero calo al Centro e in Sardegna; un po' di caldo all'estremo Sud con punte anche di 24-25 gradi.



Venti moderati sulla Sicilia.



PREVISIONE PER DOMANI (MERCOLEDI') Prevalenza di tempo bello al Nord e Sardegna, fatta eccezione per isolati e brevi acquazzoni pomeridiani su Alpi e Prealpi, in particolare nel settore centro-orientale. Nuvole nel resto d’Italia, con qualche pioggia in mattinata su basso Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione al Centro (eccetto qualche rovescio nelle zone interne della Toscana); piogge sparse al Sud, in particolare su Appennino meridionale, Salento, Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature massime in ulteriore aumento al Nord, in lieve calo al Sud e in Sicilia. Venti deboli al Nord, moderati di Maestrale al Sud e sulla Sicilia.



LA TENDENZAGiovedì registreremo un temporaneo miglioramento: sarà dunque una giornata nel complesso discreta con una residua nuvolosità nelle regioni adriatiche e meridionali. Occasionali e brevi piovaschi attorno all'Appennino meridionale e sulla Puglia meridionale. Per il resto, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi ma senza precipitazioni di rilievo. In serata e nel corso della notte tendenza ad aumento della nuvolosità al Nordovest con prime, locali piogge nelle Alpi occidentali. Le zone di sereno più ampie saranno presenti al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Temperature massime in generale aumento: valori decisamente miti, specialmente nelle aree più soleggiate con punte fino a 25 gradi. Sarà una giornata ancora piuttosto ventosa al Sud per venti di Maestrale.



Per venerdì 25 aprile si conferma l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 7 di aprile, che riporterà le piogge nel corso della giornata al Nord, in Sardegna e, in parte, al Centro. Andrà meglio al Sud. Questa perturbazione risulterà piuttosto rapida, giungendo nella giornata di sabato sulle regioni meridionali: al Centro-Nord, invece, sabato registreremo un temporaneo miglioramento. Tutto ciò in attesa dell'arrivo di un’altra, più intensa perturbazione, la numero 8 di aprile, che nella giornata di domenica dovrebbe investire il Nord, la Toscana e la Sardegna. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.



FRANA COURMAYEUR: OGGI SITUAZIONE TRANQUILLA DAL PUNTO DI VISTA METEOROLOGICO, DOMANI TEMPO IN ULTERIORE MIGLIORAMENTO



Continua a destare grande preoccupazione l'enorme frana che sta interessando la zona sopra Courmayeur, in Valle D'Aosta, e che ha determinato l'evacuazione degli 80 abitanti di La Palud. Lo smottamento potrebbe riguardare 400 mila metri cubi di terra e pietre e la sua velocità media è di oltre 4 metri al giorno. Il rialzo termico è un fattore fondamentale per l'andamento della frana. L'acqua infatti è il "motore" dello smottamento e un aumento delle temperature, incidendo sulle zero termico, potrebbe favorire il movimento franoso. Nella zona di Courmayeur, dal punto di vista meteorologico, oggi avremo una situazione tranquilla con nuvolosità irregolare, basso rischio di piogge e temperature in aumento anche di 4-5 gradi. Mercoledì tempo in ulteriore miglioramento con condizioni di cielo sereno e temperature in rialzo. Giovedì inizialmente ancora tempo buono con tendenza a un peggioramento in serata associato a possibili, locali precipitazioni.