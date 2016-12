24 maggio 2014 Meteo, tempo bello nel week end Temperature gradevoli, nuvole e poche piogge al Sud. La settimana in arrivo non vedrà la presenza dell'alta pressione a proteggere la nostra Penisola. Avremo quindi giornate all'insegna di una grande variabilità e con accentuata instabilità Tweet google 0 Invia ad un amico

11:13 - Il weekend si prospetta nel complesso bello, in particolare al Centronord, mentre il Sud oggi dovrà fare i conti con gli ultimi temporali legati alla perturbazione numero 6 del mese. Il clima sarà davvero gradevole in tutta la Penisola perché le temperature saranno tipiche di fine primavera-inizio estate.

Nel corso della prossima settimana si avvertiranno gli effetti della presenza di una vasta depressione che continua a rimanere posizionata sull'Europa occidentale, da dove contribuirà di tanto in tanto a convogliare degli impulsi instabili verso le nostre regioni tali da rendere la situazione piuttosto variabile e a tratti instabile.



OGGI BELLO AL CENTRONORD E ANCORA INSTABILE AL SUD

Sabato. Tempo soleggiato al Centronord e Sardegna, a parte un lieve aumento delle nubi nelle zone di montagna ma con pochi isolati rovesci o temporali sulle Alpi occidentali del Piemonte e sui rilievi di Abruzzo e Molise. Al Sud e in Sicilia insisteranno un po’ più di nuvole, alternate comunque a delle schiarite, e accompagnate da qualche rovescio o temporale sull'Appennino calabro-lucano, nel nord della Sicilia e su Calabria e Basilicata. Tempo in miglioramento in serata.



TEMPERATURE IN CALO AL SUD MA NEL COMPLESSO GRADEVOLI

Le temperature massime a causa dell’instabilità saranno in calo al Sud, stazionarie o in leggero rialzo nel resto d’Italia. Si tratta di valori tipici di fine primavera- inizio estate e molto gradevoli ovunque. Previsti 23°C a Torino e Cuneo, 24°C ad Ancona, Pescara , Catania e Messina, 25°C a Brescia, Milano, Udine, Verona, Bari, Roma, Firenze, Alghero, 26°C a Bologna, Trento e 27°C a Bolzano.



DOMENICA DI SOLE, NEL POMERIGGIO AUMENTA L'INSTABILITA' NELLE ZONE MONTUOSE DEL NORDOVEST E SULL'APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE

Domenica tempo nel complesso abbastanza buono, con episodi di instabilità perché la nostra Penisola non è ancora protetta in modo efficace da un regime di alta pressione. La mattina di domenica sarà buona con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio si accentuerà l'instabilità con brevi rovesci o temporali nelle zone appenniniche e adiacenti all'Appennino tra basso Lazio Abruzzo, Campania e Basilicata. Anche in Sardegna e sulle Alpi occidentali possibilità brevi rovesci. Questi fenomeni su Sardegna e Alpi occidentali sono legati a una perturbazione atlantica che poi alla fine della giornata porterà peggioramento al Nordovest e regioni centrali tirreniche nel corso di lunedì. In serata l'instabilità si estenderà anche a Piemonte e nella notte su Lombardia occidentale e Emilia occidentale. Nella notte rovesci anche nel Lazio. Moderati venti orientali tra Ionio meridionale e Canale Sicilia.



Temperature stazionarie o in lieve aumento, con clima estivo.



TENDENZA SETTIMANA: TEMPO VARIABILE, INSTABILE E CON NUMEROSI TEMPORALI

La settimana in arrivo non vedrà la presenza dell'alta pressione a proteggere la nostra Penisola. Avremo quindi giornate all'insegna di una grande variabilità e con accentuata instabilità. Lunedì al mattino rischio di rovesci o temporali su Alpi centrali, alta Lombardia, Romagna, Marche e Appennino tra Lazio e Abruzzo.



Nubi irregolari nel resto del Centronord e Sardegna, con le schiarite più ampie su Ionio, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio instabilità su Alpi centro-orientali e nel settore appenninico tra Marche e Basilicata, con sconfinamenti lungo le coste di Abruzzo, Molise e Gargano. Maggiori schiarite su settore tirrenico del Centro e Sardegna. Avremo una relativa pausa dei fenomeni all'estremo Nordovest con rovesci sulle Alpi che poi però tra sera notte raggiungeranno anche Piemonte e ovest Lombardia. Le temperature saranno in calo di 1-3 gradi al Centronord, in aumento invece in Puglia e sullo Ionio. Venti di Libeccio anche moderato sul Ligure, Maestrale sul Canale di Sicilia. Martedì tempo soleggiato lungo le coste tirreniche al Sud e sulle Isole, con nubi altrove e forte variabilità con rischio brevi fenomeni su Alpi pianure vicine e Appennino tra Marche e Abruzzo.



Mercoledì più tranquillo con instabilità su Alpi centro-orientali, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature senza grandi variazioni, altalenanti in base alla copertura nuvolosa.