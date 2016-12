17 maggio 2014 Meteo, tempo bello ma instabile

Da giovedì arriva l'estate Fine settimana tutto sommato buono anche se il vortice di bassa pressione posizionato sui Balcani porterà ancora sull'Italia un po' di instabilità che favorirà la formazione di qualche temporale

10:50 - Fine settimana tutto sommato buono anche se il vortice di bassa pressione posizionato sui Balcani porterà ancora sull'Italia un po' di instabilità che favorirà la formazione di qualche temporale. Lunedì poi una debole perturbazione attraverserà l'Italia, accompagnata da qualche pioggia in Sardegna, al Nordovest e in forma occasionale nel resto del Centronord.

Martedì rapido rialzo della pressione e conseguente graduale miglioramento del tempo, inizio di un rinforzo dell'Anticiclone Nord-Africano che, da mercoledì e per tutto il resto della prossima settimana, occuperà stabilmente la nostra Penisola: inizierà così una fase di diversi giorni caratterizzata da tempo bello e stabile e, soprattutto, dalla prima ondata di caldo estivo di quest'anno, con temperature intorno a 30 gradi in molte zone del Paese.



Le previsioni per sabato 17 maggio - In mattinata un po' di nuvole su regioni meridionali, in prevalenza bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio prevalenza di sole in quasi tutto il Nord e nelle Isole, qualche temporale isolato su Alpi occidentali e Prealpi, alternanza tra sole e nuvole nel resto d'Italia, con qualche rovescio o temporale sull'Appennino toscano, Appennino centrale, basso Lazio e gran parte del Sud, meno probabili sulla bassa Calabria.



Le previsioni per domenica 18 maggio - Domenica un po' di nuvole al Nord, concentrate soprattutto sulle zone alpine e prealpine con qualche rovescio o temporale sparso che potrà spingersi anche sul Friuli e sull'alta pianura veneta. Sulle regioni peninsulari cielo in prevalenza soleggiato. Cielo nuvoloso in Sicilia e nubi in aumento anche sulla Sardegna. Temperature massime in crescita in gran parte del Centrosud. Intensificazione dei venti di Scirocco su quasi tutti i mari.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì iniziali schiarite su Adriatico e zone interne della Penisola; maggiore nuvolosità fin dal mattino nel resto d'Italia con alcune piogge in Sardegna, Liguria e basso Piemonte che nel pomeriggio coinvolgeranno anche il resto del Nordovest e l'Emilia. Sempre nel pomeriggio piogge brevi e occasionali nel Lazio e sull'Appennino. Temperature massime in lieve calo in Sardegna e sul Piemonte, in lieve aumento altrove. Venti di Scirocco a tratti forti in Sardegna, moderati sul Mar Ligure, in Sicilia e sull’Adriatico.



Martedì residua nuvolosità sparsa comunque in attenuazione e tempo già asciutto ovunque. Le temperature cominceranno ad aumentare e l'apice di questa prima ondata di caldo estivo favorita dall'Anticiclone Nordafricano verrà raggiunto tra mercoledì e giovedì con punte anche oltre i 30 gradi al Centrosud.