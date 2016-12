6 aprile 2014 Meteo, tempo bello al Nord

11:24 - "Il vortice depressionario in allontanamento verso la Grecia porterà oggi ancora un po' di instabilità solo all'estremo Sud; il rinforzo dell’alta pressione - sottolinea il meteorologo Flavio Galbiati - garantirà invece una prevalenza di sole al Centronord, dove però non mancheranno un po' di nubi".

Nella prima parte della settimana, grazie all'alta pressione in espansione dal Nord Africa (anticiclone sub-tropicale), si conferma tempo nel complesso buono con addirittura un po' di caldo fuori stagione: le temperature massime in molte città raggiungeranno infatti valori anche di 6-10 gradi oltre la norma. Tra martedì e mercoledì, però - precisa l’esperto - una perturbazione nord-atlantica, diretta sull'Europa orientale, lambirà l'Italia a partire dal Nord, portando un po' di nuvolosità, locali precipitazioni e un calo delle temperature a iniziare dalle regioni settentrionali".



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA) - Oggi bel tempo al Nord, al Centro e in Sardegna, ma con il passaggio di innocui strati nuvolosi soprattutto nella prima parte della giornata e locali annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi. Insiste l’instabilità al Sud con rovesci e temporali su Puglia centro-meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia; basso rischio di piogge nel resto del Sud. A fine giornata tendenza a un generale miglioramento.



Temperature massime in aumento, soprattutto al Centronord, con punte di 23-24 gradi al Nord e in Toscana.



Venti in prevalenza moderati settentrionali al Centrosud.



ATTENZIONE PER GLI APPASSIONATI DI MONTAGNA: RISCHIO VALANGHE ANCORA MODERATO SU PARTE DELLE ALPI - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi (domenica) avremo un rischio valanghe da grado 1 (debole) a grado 2 (moderato) su tutte le Alpi. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI') - Lunedì tempo generalmente soleggiato al Centronord e in Sardegna, salvo il passaggio di innocue velature. Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso al Sud e in Sicilia, con locali e brevi rovesci pomeridiani sui monti della Calabria e della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve generale aumento, con massime che al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio potranno toccare punte di 23-25 gradi, portandosi così anche di 7-8 gradi al di sopra della norma. Venti in ulteriore attenuazione.



TENDENZA: PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA CON TEMPO SOLEGGIATO E CLIMA DA PRIMAVERA INOLTRATA - La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata dalla rimonta dell’alta pressione che, mantenendo le piovose perturbazioni atlantiche lontano dal nostro Paese, garantirà tempo soleggiato da Nord a Sud (al più, qualche nube innocua) e ci riporterà in un clima dal sapore di primavera inoltrata, in alcuni casi addirittura quasi estivo. Le temperature massime torneranno infatti a registrare valori di molti gradi sopra le medie del periodo con punte fino a 25-26 gradi: l'anomalia termica, a inizio settimana, potrà dunque essere in alcuni casi di addirittura 8-10 gradi.



Da evidenziare martedì il passaggio di una perturbazione atlantica, che riuscirà a lambire le Alpi, portando un po' di nuvolosità che poi mercoledì scivolerà lungo il versante adriatico.



In particolare, martedì tempo ancora nel complesso buono in Emilia Romagna e in tutto il Centrosud, pur con il passaggio di qualche velatura. Nubi in aumento invece nel resto del Nord con la tendenza allo sviluppo di rovesci o isolati temporali da metà giornata nelle zone alpine centrali, su Trentino Alto Adige, Prealpi venete e in Friuli. Temperature in ulteriore aumento nelle regioni adriatiche e al Sud con valori ovunque compresi tra 21 e 26 gradi: si tratta di temperature ancora una volta superiori alla norma anche di 8-10 al Centronord.



La perturbazione che nel corso di martedì avrà raggiunto il Nord, mercoledì scivolerà lungo l’Adriatico portando soprattutto un calo delle temperature in Pianura Padana e nelle regioni adriatiche (diminuzione nell'ordine anche di 4-5 gradi). Nella seconda parte della settimana le temperature si riporteranno così entro valori più normali per il periodo (pur rimanendo di qualche grado sopra la norma).