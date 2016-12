Meteo, tempo bello al Centronord Drastico calo termico: -7/8 gradi

12:05 - La perturbazione numero 5 sta portando un graduale peggioramento della situazione sulla Sardegna e, fra mercoledì e giovedì, anche sulle altre regioni del Centrosud, in Liguria e in Emilia Romagna. In questo primo giorno dell'autunno (quest'anno l'equinozio cade il 23 settembre) faremo anche i conti con i venti freddi. Dopo questo inizio movimentato, la settimana sembra chiudersi in compagnia dell'alta pressione in tutte le regioni.

Martedì tempo instabile in Sardegna, buono in gran parte del Centronord - Martedì al Nord e sulle regioni centrali tirreniche ampie schiarite fin dal mattino. Nelle altre regioni insisteranno un po' di nubi, ma con rischio di piogge irregolari e veloci temporali solo sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio le schiarite si estenderanno a quasi tutte le regioni peninsulari, eccetto sulla bassa Calabria, mentre sulla Sardegna e sulla Sicilia ionica saranno possibili dei rovesci intermittenti. Alla sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, ma il cielo comincerà ad annuvolarsi lungo il versante tirrenico della penisola.



Sensibile calo delle temperature: a Bari da 31°C a 22°C in 24 ore - A causa dell’arrivo di aria fresca al seguito della perturbazione nr.4 si sta verificando un sensibile calo termico. La mattinata è stata decisamente fresca in molte zone del Centronord, e le temperature massime caleranno oggi anche di 7-8 gradi al Nord e sulle regioni adriatiche. Per il contributo dei venti nord-orientali i valori percepiti saranno anche inferiori di 2-3 gradi rispetto a quelli segnalati dal termometro . Soffierà infatti una sostenuta Tramontana al Sud, anche forte sul Salento. Ad esempio ad Ancona passeremo dai 27°C di ieri ai 21°C previsti oggi, a Milano dai 29°C di ieri ai 23°C, a Torino da 28°C di ieri ai 21°C di oggi. Calo molto drastico sulla Puglia: a Bari nel giro di 24 ore passeremo da 31°C a 22°C, a Lecce dai 32°C a 24°C.



Mercoledì tempo instabile in gran parte del Centrosud - Mercoledì la perturbazione n.5 si sposterà gradualmente verso est e impatterà soprattutto sulle regioni tirreniche. Al mattino schiarite al Nordest e lungo adriatico, nel resto Italia nuvole con qualche goccia pioggia sui rilievi della Val d’Aosta. Rovesci sulle coste toscane soprattutto tra Livorno e Grosseto, poi anche sul ponente Ligure, sul salernitano, nel cosentino e sul nordovest della Sardegna. Nel pomeriggio i fenomeni saranno in estensione a tutta la Toscana, al Lazio, la Campania , l’Emilia Romagna e il nord delle Marche. Attenzione: rischio di piogge di forte intensità sulla Toscana, soprattutto sulla zona meridionale della regione. Qualche isolato temporale sui monti della Sicilia. In serata migliora sul settore tirrenico, avremo qualche pioggia o rovescio su Romagna Marche Umbria e Campania. Temperature cali al Nordovest, lungo il tirreno e in Sicilia. Rialzi sull'Adriatico. Sarà una giornata meno ventosa: da segnalare però ancora venti moderati su Liguria, coste medio Tirreno e Sicilia occidentale.



Giovedì rischio forti piogge in Sicilia - Giovedì arriverà un impulso instabile dal Nord Africa su Sicilia e Calabria con effetti anche in Puglia meridionale, fino alla bassa Campania. Gli effetti maggiori si verificheranno sulla Sicilia, con il rischio di piogge intense. Al Nord nuvole con tendenza a schiarite, nuvolosità variabile al Centro e Sardegna. Qualche rovescio pomeridiano tra basso Lazio, Abruzzo e Molise. Buone notizie per l’ultima parte della settimana: venerdì arriverà un robusto anticiclone con ampie schiarite tutte regioni. Ancora qualche rovescio isolato tra Puglia Calabria e Sicilia settentrionale.



Weekend all'insegna del sole - Il fine settimana si preannuncia caratterizzato da tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento anche se il clima resterà fresco.