Meteo, temperature sopra la media

10:41 - Grazie al rialzo della pressione ci attendono due giornate, oggi e domani, con tempo più stabile, anche se non mancheranno alcuni temporali sui rilievi. L'instabilità tornerà ad aumentare nel fine settimana quando il passaggio di una debole perturbazione porterà qualche nuvola in più e un po' di acquazzoni e temporali su rilievi, versante adriatico e Isole. Fra alti e bassi le temperature massime rimarranno al di sopra della media stagionale.

Oggi al mattino alternanza fra sole e nuvole su Triveneto, Basilicata e Calabria, comunque senza piogge; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio un po’ di nuvole innocue su Alpi Centro-Orientali, Friuli, Venezia Giulia, Calabria e Sicilia; in generale sereno o al più poco nuvoloso sul resto del Paese. Moderati venti settentrionali su Basso Adriatico e Ionio.



Temperature massime al di sopra della media- Temperature massime in leggero calo al Sud (Puglia e zone ioniche, dove soffia un fresco Maestrale), senza grandi variazioni altrove. Lievi aumenti più sensibili tra Emilia Romagna e Marche. Previsti nel pomeriggio 20°C a Napoli, Catania e Alghero, 22°C a Milano, Bologna e Firenze, 24°C a Bolzano e Trento.



Venerdì transiterà qualche nube, ma sarà innocua - Venerdì correnti da nord-ovest porteranno ad un aumento delle nubi al Nord e sulle regioni peninsulari. Sarà quindi una giornata fra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con improvvisi temporali qua e là su Alpi, Appennino Centrale, verso sera sui rilievi del Piemonte. Temperature con lievi rialzi sulla Puglia. Venti in prevalenza di debole intensità. Il weekend non sarà splendido, ma nemmeno compromesso. Sulla gran parte del Paese avremo momenti soleggiati alternati a passaggi di alcuni corpi nuvolosi, con una tendenza a una maggiore instabilità localizzata sulle zone montuose. Sabato cielo irregolarmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Il sole si farà vedere con più decisione nelle zone costiere del Centro, del Sud e della Sicilia. Maggiore instabilità da metà giornata con lo sviluppo di alcuni rovesci o isolati temporali lungo tutta la dorsale appenninica (dall'Appennino ligure fino alla Sila), sulle zone interne della Sardegna e sulle Alpi orientali.



Domenica: clima mite anche se con qualche rovesciamento - Domenica sarà una giornata quasi simile con tempo discreto e qualche passaggio nuvoloso in movimento da nord a sud, con annuvolamenti attorno ai rilievi nel pomeriggio e locali brevi acquazzoni sull'Appennino centro-meridionale. Il clima sarà sempre mite con temperature sopra la norma anche di 4-5 gradi con valori intorno ai 20 gradi con punte di 22- 23°C . Venti deboli. Lunedì tempo buono quasi dappertutto con temperature in ulteriore aumento e picchi di 24- 25°C . La settimana proseguirà con tempo buono martedì, anche se aumenteranno le nubi al Centronord. Al momento sembrerebbe possibile un peggioramento da mercoledì, ma si tratta di una tendenza da verificare nei prossimi aggiornamenti.