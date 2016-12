Meteo, temperature primaverili

10:26 - "La circolazione ciclonica presente in queste ore sulle regioni meridionali e sulle Isole - afferma il meteorologo Lorenzo Danieli - tenderà ad allontanarsi verso sud abbandonando l'Italia. Un debole fronte freddo sfiorerà le Alpi orientali nelle prossime 24 ore con pochissime conseguenze sul tempo del nostro Paese dove prevarranno sole e temperature primaverili".

Le temperature potrebbero aumentare ancora all'inizio della nuova settimana, in particolare lunedì.



PREVISIONI PER OGGI



Nuvolosità variabile su Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna meridionale con qualche pioggia in Calabria in mattinata. Tempo in prevalenza sereno sul resto del Sud e al Centro. Cielo da poco nuvoloso a velato al Nord con tendenza a un ulteriore aumento della nuvolosità sulle aree alpine di confine e su Veneto e Friuli. Tra questa sera e questa notte deboli nevicate isolate nel nord dell’Alto Adige.



ATTENZIONE ALL'ESCURSIONE TERMICA



La presenza dell'alta pressione continua a mantenere le temperature sopra le medie stagionali con valori pomeridiani anche intorno ai 20 gradi. C'è molta escursione termica con le temperature minime, in alcuni casi si arriva fino a 20 gradi di differenza tra le minime e le massime. Temperature massime senza grandi variazioni e comunque in generale al di sopra della norma in gran parte d’Italia, specie al Centronord. Qualche valore previsto per oggi: 23 gradi per Bolzano, 20 gradi per Brescia, Torino, Novara, 19 gradi per Aosta, Bergamo, Cuneo, Milano, Bologna, Verona, L’Aquila, Perugia, 18 gradi per Piacenza, Treviso, Grosseto, Roma, Viterbo, Napoli, 17 gradi per Genova, Udine, Pescara, Pisa, Rieti, Reggio Calabria, Taranto, Messina, Palermo, Trapani, Olbia, 16 gradi per Rimini, Ancona, Bari, Brindisi, Lamezia, Lecce, Catania, Alghero, Cagliari, Sassari, 15 gradi per Imperia, Campobasso, Potenza, 14 gradi per Crotone e 13 gradi per Catanzaro. Nel corso del pomeriggio si intensificheranno venti di Föhn nelle vallate alpine.



ALTA PRESSIONE E SMOG: TEMPO STABILE E QUALITA’ DELL’ARIA CHE PEGGIORA



Le variabili meteorologiche sono di fondamentale importanza rispetto ai livelli di inquinamento presenti. Sia la persistenza di questa vasta area di alta pressione sia la ventilazione, in molte zone piuttosto debole, stanno favorendo l’accumulo delle sostanze inquinanti nei bassi strati soprattutto nelle grandi zone urbane e in Pianura Padana. Ieri nell’agglomerato di Milano ad esempio il livello di Pm10 era superiore alla soglia limite di 50 µg/m3: registrati 99 µg/m3. Alti livelli di Pm10 anche nelle zone limitrofe: 84 µg/m3 a Bergamo e 89 µg/m3 a Brescia. Il rinforzo dei venti di Föhn previsto per questo pomeriggio favorirà la dispersione delle sostanze inquinanti.



ATTENZIONE: PERICOLO VALANGHE MARCATO



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) su gran parte delle Alpi centro-orientali. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati proprio nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva). Se a questi dati aggiungiamo gli eccezionali quantitativi di neve caduti finora nella stagione 2013-2014, si comprende come sia necessario prestare la massima attenzione.



PREVISIONI PER DOMENICA



Tempo soleggiato quasi dappertutto. Ancora qualche nube a inizio giornata sul settore alpino centro-orientale e sul sud-ovest della Sardegna. In mattinata qualche banco di nebbia sulle pianure del Nordest e in giornata a tratti qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica e in Sicilia. Temperature massime in ulteriore leggero aumento, tipiche di primavera inoltrata. Si farà sentire un po’ di Maestrale nei Canali di Sicilia e Sardegna e ancora venti di Föhn nelle vallate alpine.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA: ANCORA TANTO SOLE E CLIME MITE ALMENO FINO A MERCOLEDI’



La nuova settimana comincerà con tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Lunedì dovrebbe essere la giornata più calda al Centronord con valori che diffusamente supereranno i 20 gradi, con punte localmente anche fino a 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo sarà una giornata ben soleggiata su tutta l’Italia. Intorno a martedì ancora prevalenza di bel tempo con qualche annuvolamento in più soprattutto in Liguria e Friuli. Tra mercoledì e giovedì tempo meno soleggiato al Nord e in Toscana ma senza fenomeni di rilievo. Possibile transito di una perturbazione al Nord nella giornata di domenica.