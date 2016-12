10 gennaio 2014 Meteo, temperature ancora miti

Da martedì arriva il maltempo Temperature anche di 7 gradi oltre la norma a cusa dell'anticiclone nordafricano. Da martedì maltempo su tutta l'Italia con nevicate sulle montagne

12:00 - Fino a domenica il tempo resterà stabile con temperature miti, anche se non mancheranno nubi basse e nebbie che potranno rendere grigio il tempo in molte aree del Centronord e, domani, nubi alte che, afferma il meteorologo Flavio Galbiati, porteranno velature anche compatte su Alpi e Isole. L'alta pressione si ritirerà dal Mediterraneo già a inizio settimana sotto la spinta di una perturbazione atlantica che tra la fine di lunedì e martedì porterà un peggioramento con piogge su gran parte dell’Italia e - conclude l'esperto - nevicate sui monti.

OGGI TEMPO BELLO AL CENTROSUD E CIELI GRIGI AL NORD

Oggi al mattino nebbie in Veneto, nelle valli del Centro e sui litorali adriatici, dalla Romagna alla Puglia; cielo nuvoloso o grigio su pianure e coste del Nord, con qualche pioviggine tra Liguria e alta Toscana e in Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio bel tempo in gran parte del Centrosud, schiarite anche su Alpi e Prealpi; persiste la nuvolosità invece nel resto del Nord e in Umbria e Toscana, più compatta su Levante Ligure e alto Adriatico, dove non si esclude qualche debole pioggia. Dalla tarda serata torna a formarsi la nebbia al Centro e in Veneto.



TEMPERATURE FINO A 7°C OLTRE LA NORMA: A MILANO ALL’ALBA MINIME VICINE AL RECORD

La struttura di alta pressione che ci protegge ha le sue radici nel nord-africa: la massa d’aria che coinvolge l’Italia è infatti particolarmente mite. Le temperature del primo mattino hanno già raggiunto al Centronord i valori che in questo periodo dovrebbero avere le massime. A Milano registrati ben 8°C, con una massima pomeridiana che dovrebbe essere di 6°C. Nel pomeriggio clima mite ovunque, fino a 3/7 gradi oltre la norma. Previsti 12°C a Milano, Bologna e Verona, 14°C a Firenze e Roma, 15°C a Bari e Napoli , 18°C a Catania e 19°C a Messina



OGGI TRA GRADO 2 E GRADO 3 IL RISCHIO VALANGHE

In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di venerdì 10 gennaio il rischio valanghe sarà in lieve calo: da grado 2 (moderato) a grado 3 (moderato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



WEEKEND TRANQUILLO: MOLTE NUBI AL CENTROSUD E POCHISSIME PIOGGE SULLE ISOLE

Sabato: ovunque cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con nuvolosità più estesa in transito dapprima al Nord, nella seconda parte del giorno anche al Centrosud, ma senza precipitazioni. Locali banchi di nebbia su pianure, valli e litorali del Centronord e in Puglia. Temperature senza grandi variazioni, ancora oltre la norma. Venti di Scirocco sui mari di ponente, moderati nel Canale di Sicilia.



Domenica sarà una giornata piuttosto tranquilla. Le zone più soleggiate saranno le Alpi e gran parte delle regioni di Nordovest, anche se al mattino ci sarà qualche nebbia sulle pianure tra Piemonte e Lombardia. Nel resto dell’Italia si vedranno molte nubi e il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso per il transito di un sistema nuvoloso in arrivo dall ‘Algeria, che si sposterà gradualmente verso est. A parte l’aumento delle nubi l’unico effetto sarà qualche pioggia isolata e occasionale sulle Isole. Le temperature massime saranno in calo sulle Isole e nelle regioni del medio e basso Adriatico.



A INIZIO SETTIMANA NUOVA PERTURBAZIONE: TORNANO LE PIOGGE E LA NEVE SULLE ALPI

Lunedì sarà una giornata di transizione con qualche goccia di pioggia tra Calabria e Sicilia (zone ioniche). Le regioni centrali vedranno in modo più netto il sole anche se non mancheranno le nebbie mattutine nelle valli. Cielo piuttosto grigio anche al Nordest a causa di nubi basse. Al Nordovest aumenteranno gradualmente le nubi, con qualche pioggia solo sulla Liguria e qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali di confine.



Si tratta degli effetti del fronte più avanzato della perturbazione in arrivo sul Paese. Il primo vero peggioramento si avrà tra la sera e la notte con piogge al Nordovest e Sardegna. Nella giornata di martedì il peggioramento coinvolgerà il resto del Nord, il settore tirrenico e la Sicilia. Le zone meno coinvolte dal peggioramento sarà il medio basso adriatico, con poche piogge solo a fine giornata.



Le zone con le piogge più abbondanti, in momenti diversi, saranno: Prealpi centro-orientali, alto Veneto, Friuli, Liguria di levante, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna (dove saranno possibili anche dei rovesci). Sarà una giornata piuttosto ventosa, con venti da ovest e raffiche fino a 60-70 km/h specie sulla Sardegna. Le temperature massime saranno in calo e si riavvicineranno così alle medie. Tornerà le neve sulle Alpi mediamente tra gli 800 e i 1000 metri, ma localmente anche a 600 metri. Neve anche sulle cime degli Appennini centrali. Mercoledì si vedrà una tendenza al miglioramento con le ultime piogge residue concentrate su basso Adriatico e Isole.