13 gennaio 2014 Meteo, tanta pioggia ma niente freddo Il vero inverno è confinato nel Nord Europa. In arrivo due perturbazioni. Le zone con le piogge più intense saranno la Liguria, l’alta Lombardia e il Triveneto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:41 - Inizia una settimana con caratteristiche molto diverse da quella passata; non ci sarà più infatti l’alta pressione a garantire tempo stabile, ma- afferma il meteorologo Flavio Galbiati- l’Italia sarà raggiunta da due perturbazioni atlantiche che riporteranno pioggia, neve sulle Alpi. Le temperature si avvicineranno a valori più normali per il periodo, ma non arriverà il freddo intenso.

Oggi a fine giornata peggiora nelle regioni di Nordovest per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica (la n. 4 del mese) che poi tra domani e mercoledì attraverserà il resto del Paese dando luogo a piogge anche moderate e nevicate sulle Alpi fino a 700- 800 metri. Le zone con le piogge più intense saranno la Liguria, l'alta Lombardia e il Triveneto, con accumuli anche superiori ai 50mm . Mercoledì tempo in miglioramento al Centronord, le piogge - conclude l'esperto - si concentreranno al Sud. Giovedì giornata di tregua in attesa già venerdì di una nuova perturbazione.



OGGI NEBBIE SULLA PIANURA PADANA E NUBI IN AUMENTO AL NORDOVEST. PRIME PIOGGE TRA LIGURIA E LOMBARDIA NEL POMERIGGIO. DEBOLE PERTURBAZIONE ANCHE AL SUD CON QUALCHE PIOGGIA TRA CALABRIA E SICILIA IONICA

Lunedì inizio di giornata con nebbie anche fitte e nubi basse in tutta la pianura Padana, sul medio e alto Adriatico, nelle valli del Centro e sulle coste della Sardegna; nuvole al Sud per una debole perturbazione che nel corso della giornata porterà qualche pioggia su Sicilia orientale e Calabria ionica. Ampie zone soleggiate fino al pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, poche nuvole anche su costiere e collinari di Toscana, Umbria e Lazio. Nuvole in aumento al Nordovest, con qualche debole pioggia in Liguria nel pomeriggio e deboli nevicate intorno ai 1500 metri sulle Alpi occidentali. In serata piogge sparse in tutto il Nordovest, in estensione nella notte alla Toscana, alla Sardegna e a gran parte del Nordest; la neve sulle Alpi si abbasserà di quota fino a 700- 1000 metri . Venti deboli.



TEMPERATURE IN CALO AL NORDOVEST, MA VALORI ANCORA AL DI SOPRA DELLA MEDIA

Temperature in calo al Nordovest, senza variazioni di rilievo altrove; al Sud le massime toccheranno punte di 15-16 gradi. Nel pomeriggio previsti 9°C a Milano, Bologna e Verona, 13°C a Firenze, 14°C a Roma, 15°C a Bari e Cagliari, 16°C a Napoli, Messina e Palermo.



MARTEDI’ GIORNATA DI MALTEMPO DIFFUSO, SI SALVA SOLO LA FASCIA ADRIATICA. LE PIOGGE PIU’ INTENSE TRA LIGURIA E ALTA TOSCANA

Martedì al mattino piogge diffuse al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; nevicate sulle Alpi e sull'Appennino ligure oltre i 600- 900 metri. Nel pomeriggio cessano le precipitazioni al Nordovest e sulla Sardegna mentre le piogge cominciano ad interessare anche le Marche e la Sicilia centro-occidentale. Deboli nevicate isolate sull'Appennino tosco-emiliano sopra i 900-1000 metri e, più estese e intense, sulle Alpi di Nordest oltre 800- 900 metri. Nella notte residue precipitazioni interesseranno il Nordest, le Marche, le zone tirreniche e appenniniche centro-meridionali, la Sicilia. Le regioni interessate dalle piogge più intense saranno la Liguria, l'alta Toscana e le Prealpi tra la Lombardia e il Triveneto con accumuli anche superiori ai 50 mm nel giro di 24 ore.



La zona meno coinvolta dal maltempo sarà il medio-basso adriatico, con poche e isolate piogge solo a fine giornata quando il maltempo raggiungerà anche Basilicata e Calabria. Sarà una giornata piuttosto ventosa per venti di Scirocco e con il Maestrale in Sardegna con raffiche fino a 50- 60 km/h.



Temperature: minime in lieve diminuzione al Sud e sulla Sicilia, in rialzo altrove; massime in lieve calo al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna, stazionarie altrove.



TENDENZA PER LA SETTIMANA: NUOVO PEGGIORAMENTO IN VISTA

Dopo una lunga fase con temperature anche fino a 7 gradi oltre la media e valori da inizio marzo, nel corso della settimana ci riavvicineremo alle medie di stagione, ma non arriverà un calo termico significativo o una vera e propria ondata di gelo. Il freddo artico rimane per ora confinato sul nord Europa. Le due perturbazioni che colpiranno il Paese, infatti, saranno accompagnate da umidi venti di Scirocco. Mercoledì si vedrà una tendenza al miglioramento al Centronord con le ultime piogge residue concentrate all’estremo Sud e sulla Sicilia. Al Nordovest sarà la giornata più bella della settimana, con ampie schiarite. Il sole si farà vedere anche sulle regioni centrali e in Sardegna. Le temperature minime saranno in calo al Nordovest proprio a causa delle schiarite e saranno possibili anche deboli gelate, mentre le massime saranno in rialzo.



Giovedì sarà una giornata piuttosto nuvolosa su buona parte del Paese, poi tra pomeriggio e sera è previsto un ulteriore peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che dovrebbe portare molte piogge a partire dal Nordovest. Venerdì il peggioramento si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana e al Lazio e anche il prossimo fine settimana sarà nel complesso piuttosto perturbato. Nel corso della settimana cadrà neve molto abbondante sulle Alpi, fino al basso Piemonte tra venerdì e domenica, tra i 700 e i 1000 metri di quota. Nevicate anche sull'Appennino ligure e tosco-emiliano a quote più elevate.