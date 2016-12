6 maggio 2014 Meteo, sulla Penisola arriva l'estate

col ritorno del sole e del caldo L'alta pressione porta stabilità con temperature massime di 27-28 gradi nella seconda parte della settimana. Solo domani, la coda di una perturbazione atlantica porterà nubi su Alpi e alta pianura padana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:47 - Oggi, dal punto di vista meteorologico, la situazione resterà abbastanza stabile all'insegna del bel tempo. Le temperature saranno in graduale aumento con valori massimi che potranno toccare i 27-28 gradi nella seconda parte della settimana. Si segnala solo domani il passaggio della coda di una perturbazione atlantica che porterà soprattutto nuvole e una lieve instabilità sulle Alpi e l’alta pianura padana.

PREVISIONI PER OGGI (MARTEDI') - La giornata trascorrerà tranquilla in tutta Italia, con prevalenza di sole appena velato dal passaggio di nubi alte che attraverseranno il cielo del Nord per poi coinvolgere tra sera e notte anche il Centro e la Sardegna.

Il clima resterà mite, con temperature in aumento al Centro-Sud e valori fra 20 e 25 gradi nella maggior parte del territorio. Tra le città più calde oggi Bolzano con 25 gradi, Bologna, Firenze con 24 gradi, Brescia, Treviso, Verona, L’Aquila, Rieti, Roma con 23 gradi. Bergamo, Milano, Trieste, Trento, Grosseto, Perugia, Viterbo, Crotone, Napoli, Catania, Alghero, Sassari raggiungeranno 22 gradi, Aosta, Novara, Piacenza, Rimini, Udine, Pescara, Pisa, Lamezia, Reggio Calabria, Taranto, Messina ne vedranno 21, Torino, Venezia, Ancona, Catanzaro, Lecce, Palermo, Trapani, Cagliari, Olbia 20, per Cuneo, Bari, Brindisi sono previsti 19 gradi, per Genova, Campobasso, Potenza 18 gradi e per Imperia 17 gradi. Venti deboli, salvo dei rinforzi da sud sul Ligure e nei Canali di Sardegna.



PREVISIONI PER DOMANI (MERCOLEDI') - Sul settore alpino centrale e su quello orientale cielo molto nuvoloso con possibili piogge o rovesci dal pomeriggio, più probabili e intensi tra l'Alto Adige e le Alpi orientali. Verso sera rovesci sulla pianura friulana. Nel resto del Nord, al Centro e sulla Sardegna nuvolosità variabile. La sera avremo un po' di nubi alte in transito anche sui cieli del Sud e della Sicilia. Temperature in ulteriore lieve rialzo sul Medio Adriatico, Sud e Isole. Venti moderati meridionali su Ligure e nei Canali delle Isole.



TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA. SOLE E TEMPERATURE DA INIZIO ESTATE - La seconda parte della settimana vedrà una prevalenza di tempo buono o al più discreto; di tanto in tanto osserveremo il passaggio di velature e gli annuvolamenti più significativi riguarderanno essenzialmente le zone montuose dove comunque il rischio di eventuali acquazzoni pomeridiani resterà contenuto. Giovedì il tempo sarà nel complesso abbastanza soleggiato, da segnalare qualche velatura e qualche nuvola più consistente lungo la dorsale appenninica e nelle regioni del Medio-Basso Adriatico ma senza precipitazioni. Tra venerdì e domenica le temperature massime saranno in ulteriore aumento, con valori che potranno superare i 25 gradi e punte di 27-28 gradi, valori questi tipici di inizio estate.



ATTENZIONE AI RAGGI UV - In questo periodo l’inclinazione dei raggi solari è la stessa che ritroviamo a inizio agosto con un indice UV elevato; consigliamo di usare le protezioni adatte a tutti gli amanti della tintarella.