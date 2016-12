Meteo, sull'Italia ancora pioggema non è previsto l'arrivo del freddo

09:31 - Nel corso della settimana, sull'Italia continuerà il passaggio di perturbazioni che porteranno altre piogge e nevicate sulle Alpi. Lunedì, per il meteorologo Flavio Galbiati, "pioverà soprattutto al Nord e al Sud peninsulare, con i fenomeni più intensi in Calabria; quella di martedì, invece, sarà una giornata tranquilla. Mercoledì, poi, una nuova intensa perturbazione investirà soprattutto il Nordovest. Non è previsto invece l'arrivo del freddo".

Le previsioni per lunedì - Sarà una giornata piovosa al Nord con piogge insistenti e diffuse. Neve sulle Alpi a quote tra 800 e 1200 metri. Piogge al Sud e, soprattutto in mattinata, sulla Sardegna, con rovesci anche forti sulla Calabria ionica. Piogge intermittenti al Centro e in Sicilia. Temperature massime in leggero calo al Sud e in Sicilia, per lo più stazionarie altrove: valori nella norma o poco al di sopra. Venti moderati o localmente forti al Sud e Isole. Forte Bora in mattinata sull'alto Adriatico.



Le previsioni per martedì - Nubi quasi ovunque. In mattinata piogge al Nordest e neve sulle Alpi centro-orientali. Peggiora sulla Sardegna a partire da Ovest: in giornata le piogge raggiungeranno tutta l'isola. Piogge deboli e residue sulle zone ioniche. Nel pomeriggio ancora piogge al Nordest con neve sulle Alpi; nuovo peggioramento al Nordovest. Tempo variabile al Centro con poche piogge sparse su Toscana e Lazio. Temperature minime di molti gradi sopra la norma; massime senza variazioni di rilievo, in generale nella norma o poco al di sopra.



La tendenza - Anche il resto di questa prima settimana di febbraio sarà decisamente perturbato sul nostro Paese e vedrà il passaggio di alcune perturbazioni. Il tempo rimarrà pertanto instabile da Nord a Sud e con buona probabilità fino a metà febbraio saremo in compagnia di correnti perturbate atlantiche che porteranno varie fasi di maltempo accompagnato però da aria piuttosto mite. In particolare, mercoledì arriverà una nuova perturbazione che colpirà il Nord e la Toscana: molte piogge per buona parte della giornata al Nordovest, nel pomeriggio anche al Nordest. Ancora neve sulle Alpi anche sotto i 1000 metri. Le piogge più intense potrebbero riguardare la Liguria, la Toscana e la fascia prealpina. Nella notte migliora al Nordovest, le piogge raggiungeranno anche Umbria e Lazio. Giovedì giornata di relativa tregua con pochi fenomeni. Venerdì giungerà un'altra perturbazione che andrà a colpire gran parte dell'Italia, soprattutto il Nord e le regioni tirreniche. Le temperature minime restano sopra le medie: non avremo quindi gelate fino in pianura al Nord. Massime per lo più nella norma.