5 maggio 2014 Meteo, sole ma non caldo al Centro-Nord

Al Sud resta qualche residuo di instabilità Nelle regioni settentrionali si preannunciano temperature miti. Mentre solo nell'estremo Meridione permane qualche temporale

10:47 - Il vortice di bassa pressione responsabile del maltempo degli ultimi giorni si è spostato sulla Grecia: da qui determinerà ancora un po’ di instabilità sulle nostre zone ioniche. L’alta pressione in deciso rinforzo ed estesa dalla Tunisia fin verso la Scandinavia garantisce invece un inizio di settimana soleggiato e con temperature miti nel Centro-Nord Italia. Poi, mercoledì qualche pioggia sulle Alpi e in Friuli.

PREVISIONE PER OGGI (LUNEDI') - Bel tempo in tutte le regioni del Centro-Nord e in Sardegna; più nuvole al Sud, destinate a diradarsi gradualmente nella seconda parte della giornata a partire dai settori settentrionali della Campania e della Puglia. Qualche locale pioggia o isolato rovescio possibile entro sera su Calabria e Sicilia orientale. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud, con rialzo più sensibile al Centro. Venti ancora moderati settentrionali sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.



PREVISIONE PER DOMANI (MARTEDI') - Tempo prevalentemente soleggiato in tutto il Centro-Sud con cielo sereno o poco nuvoloso. Al Nord tempo inizialmente buono, nonostante il passaggio di nubi ad alta quota che veleranno il cielo. Nella seconda parte della giornata tendenza ad un aumento della nuvolosità nelle zone alpine e prealpine, in estensione in serata a gran parte delle regioni settentrionali. In serata isolate, deboli piogge lungo le Alpi di confine tra il Piemonte e la Lombardia. Temperature minime stazionarie al Sud e sulle Isole, in lieve rialzo al Centro e al Nord; massime stazionarie al Nord-Ovest, in generale rialzo altrove con punte di 24-25 gradi al Centro e in Sardegna.



LA TENDENZA PER IL RESTO DELLA SETTIMANA - Mercoledì transiterà una debole perturbazione sulle Alpi: su Alto Adige e Alpi orientali, soprattutto nel pomeriggio, ci saranno brevi rovesci. In serata questi fenomeni potranno interessare anche le pianure del Friuli. Nel resto del Paese non ci saranno precipitazioni, ma transiteranno banchi nuvolosi a quote medio-alte. Temperature minime ovunque in rialzo, massime in aumento soprattutto al Sud.



Seconda parte della settimana con tempo discreto, salvo per il possibile transito di una perturbazione sulle zone alpine tra venerdì pomeriggio e sabato notte.



Nel corso di tutta la settimana temperature vicine o superiori alla norma.