Meteo, sole e temperature miti

12:53 - "Prima di abbandonare la nostra Penisola oggi la perturbazione numero 7 di febbraio porterà ancora un po' di piogge - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - sulle regioni meridionali. Domani e venerdì invece ci attendono giornate tutto sommato tranquille, fra sole e nuvole e con poche piogge, perché l’alta pressione tornerà a lambire la nostra Penisola tenendo così lontane le perturbazioni provenienti dall’Atlantico".

"Nel fine settimana invece torneranno le piogge al Centronord per l’arrivo di una nuova perturbazione che invece risparmierà gran parte del Centrosud dove tra l'altro tiepidi venti meridionali faranno schizzare le temperature su valori tipicamente primaverili".



OGGI POCHE PIOGGE AL SUD E ISOLE. SOLE AL NORD



Oggi bel tempo in gran parte del Nord, a parte un po’ di nuvolosità al mattino su Triveneto ed Emilia. Ancora in generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: al mattino piogge deboli e isolate su Lazio, Puglia Settentrionale, Campania, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna; al pomeriggio piogge sparse, per lo più deboli, su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria Tirrenica e Sicilia, con qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1200 metri. Ventoso al Sud e Isole per venti occidentali o di Maestrale.



ANCORA ELEVATO IL PERICOLO VALANGHE



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, nella giornata di oggi avremo un rischio di grado 3 (marcato) sulla maggior parte delle Alpi. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



TEMPERATURE IN RIALZO AL NORD: 14°C A MILANO



Oggi temperature massime in rialzo al Nord, in calo invece nel Medio Adriatico e al Sud. Previsti 13°C a Bologna e Torino, 14°C a Milano, Verona, Roma, Napoli, 15°C a Firenze, Pescara, Bari, Taranto, Palermo, Olbia, 17°C a Catania.



GIOVEDI’ AUMENTANO LE NUBI AL NORD



Giovedì nuvoloso al Nord che sarà lambito da una perturbazione che si manterrà al di là delle Alpi. Qualche nebbia al mattino sulle pianure del Nordest. Nuvole anche su Calabria e Isole, con deboli piogge su Liguria, alta Toscana, Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale; qualche debole nevicata sulle Alpi Centrali oltre 700-1000 metri. Nel resto d’Italia tempo discreto, tra sole e temporanei rannuvolamenti. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove.



TENDENZA: NEL WEEKEND TORNANO LE PIOGGE AL NORD, PRIMAVERA AL SUD CON PUNTE DI 24°C IN SICILIA



Venerdì sarà una giornata tutto sommato tranquilla, determinata da un flusso occidentale leggermente umido. Locali addensamenti nuvolosi si potranno trovare su Alpi occidentali, zone interne del Centro, basso Tirreno. Nel resto d’Italia ci sarà più spazio al sole, alternato a qualche nube innocua. Giornata abbastanza ventilata su settore tirrenico e Isole. Inizia la fase di rialzo termico al Centrosud che avrà il suo picco nel corso del fine settimana.



Nel weekend l’Italia sarà divisa in due: al Nord e alta Toscana la perturbazione nr. 8 del mese di febbraio porterà piogge anche localmente intense. Con il peggioramento al Nord si attiveranno i venti meridionali al Centrosud , lo Scirocco e il Libeccio domenica in Sardegna, associati a un anticiclone Nordafricano. In buona parte del Centrosud infatti si vivrà un anticipo di primavera. Le temperature saranno in aumento ovunque con valori fortemente anomali, fino a 5-10 gradi sopra le medie. Nel corso del weekend le temperature massime saranno comprese tra 14 e 19°C al Centro, tra i 15 e i 20°C al Sud e in Sardegna, tra i 19 e i 24°C in Sicilia.



Nella giornata di sabato al Centrosud tempo soleggiato con l’unica eccezione della Toscana. Arriverà nel corso del giorno la parte più avanzata della nuova perturbazione con piogge deboli e scarse su Liguria, est Piemonte e Lombardia. Tra notte di sabato e domenica arriverà la parte più attiva del fronte perturbato con le piogge più rilevanti sul Nordovest e settore alpino. Domenica piogge anche su buona parte del Nordest (in particolare sulla fascia pedemontana e tra Veneto e Emilia occidentale) e alta Toscana. Quota neve sopra i 900-1000 metri.



Già a inizio settimana, tra lunedì e martedì, si prevede un calo delle temperature al Centrosud.