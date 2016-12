13:15 - Il periodo di tempo stabile e di temperature oltre la norma si interrompe per l'arrivo di un'intensa perturbazione. "Al Nord e sull'alta Toscana - spiega il meteorologo Rino Cutuli - assisteremo a un graduale peggioramento, con piogge e temporali diffusi; domenica il maltempo si estenderà anche a gran parte del Centro, alla Sardegna e alla Campania". L'aria più fredda che segue la perturbazione farà anche calare le temperature.

Le previsioni per sabato - La giornata sarà nuvolosa in gran parte del Nord e del versante tirrenico fino alla Sicilia; schiarite anche ampie resisteranno invece sul settore adriatico e ionico della Penisola. Nel corso del giorno piogge sparse interesseranno il Nordovest, Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio in intensificazione dalla sera su Liguria, nord-ovest della Toscana, fascia alpina, prealpina e pedemontana; non si esclude qualche piovasco su Appennino meridionale e nord della Sicilia. Le temperature toccheranno punte di 20-21 gradi al Sud, sono invece previste in leggero calo al Centronord dove comunque il clima resta mite con valori tra 15 e 20 gradi. Venti meridionali in moderato rinforzo.



Le previsioni per domenica - Al mattino residue schiarite su Puglia e Ionio, per il resto cielo da nuvoloso a coperto con tempo tra l'instabile e il perturbato con precipitazioni in quasi tutto il Centronord e in Sardegna, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno scarsi o del tutto assenti lungo le coste tra il sud delle Marche e il Molise. Il limite delle nevicate sarà in calo su Alpi e Prealpi dai 1200 metri del mattino ai 600-1000 metri della sera. Anche sull'Appennino settentrionale si passerà dai 1000-1300 metri di metà giornata fino a 700-800 metri della sera. Temperature in calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti da moderati a forti, di Maestrale in Sardegna, inizialmente meridionali altrove ma con graduale tendenza a disporsi dai quadranti occidentali.



Nel fine settimana nelle aree di maltempo caleranno anche le temperature, soprattutto al Nord. Nell'arco di una settimana, da domenica scorsa a domani, il calo termico sulle regioni settentrionali potrà essere anche di una decina di gradi (in alcuni casi, come al Nordovest, addirittura maggiore). Sembra che quest'aria fredda possa riversarsi su tutto il Paese all'inizio della prossima settimana, portando le temperature anche sotto le medie stagionali.



La tendenza - Lunedì migliora al Nordovest dove avremo schiarite più o meno ampie; miglioramento meno evidente al Nordest dove isolate precipitazioni saranno ancora possibili su Venezie ed Emilia Romagna. Spiccata instabilità ancora al Centrosud con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in gran parte del Centro, Campania, Calabria, Salento e nord della Sicilia e Sardegna. Con l'aria fredda arrivata, sull'Appennino la quota neve sarà tra 600-800 metri su quello settentrionale, tra 900-1100 metri su quello centro-meridionale e nei rilievi delle Isole. Molto vento per venti da ovest o di Maestrale al Sud, Tirreno e Isole. In Sardegna raffiche fino a 70-80 km/h. Si completa il raffreddamento con massime in calo anche sensibile su tutto il Centrosud e nelle Isole. Sul Nordovest ci saranno invece dei rialzi. Martedì ancora rischio di episodi di instabilità al Sud, Isole e Appennino centrale. Al Nord, Toscana, Lazio prevalenza di sole. Tra mercoledì e giovedì è previsto un nuovo peggioramento da ovest.