12 maggio 2014 Meteo, si apre una settimana fresca,

10:57 - Oggi giornata fra sole e nuvole, con qualche rovescio sui rilievi, a causa delle fresche correnti atlantiche di passaggio sull'Italia. Domani nuvole su gran parte d’Italia e piogge sparse al Centro-Sud per l’arrivo della perturbazione n. 4 di maggio che, mercoledì, porterà temporali al Sud, mentre in gran parte del Centro-Nord tornerà il sole. Tra oggi e domani sensibile calo delle temperature al Centro-Nord. Al Sud il fresco giungerà mercoledì.

Oggi (lunedì) giornata fra sole e nuvole su gran parte d’Italia, con nubi più presenti in particolare al Nord e regioni adriatiche: al mattino qualche piovasco sulle Alpi; al pomeriggio rovesci e temporali qua e là su Alpi centro-orientali, Appennino Marchigiano e zone interne del Centro, specie nelle Marche e in Abruzzo; nella notte isolati temporali anche sulla Pianura lombardo-veneta e il Friuli. Venti moderati dai quadranti occidentali sui mari di ponente.



TEMPERATURE IN CALO AL NORD. PICCHI DI 30°C IN SICILIA - Le temperature massime saranno in calo di 1-4 gradi al Nord e regioni adriatiche. Rialzi in Calabria e Sicilia. Previsti nel pomeriggio 20° C a Torino, Bergamo e Pisa, 21° C a Milano, Bolzano, 22° C a Trento, Alghero, Ancona, 23° C a Roma, Firenze, Catanzaro, Sassari e Trapani, 25° C a Bari, Lecce, Palermo e Taranto, 26° C a Olbia, 28° C a Catania e possibili 30° C nelle zone interne della Sicilia.



MARTEDI' ROVESCI E TEMPORALI ANCHE FORTI AL CENTRO-NORD, CALDO ESTIVO AL SUD CON PUNTE DI 32° C - Un nucleo di aria fresca e instabile entrerà nel Mediterraneo da nord e renderà instabile il tempo. Al mattino avremo ancora condizioni di tempo bello e soleggiato in Calabria e Sicilia, schiarite temporanee anche sulle pianure del Nordovest, nuvole sul resto d’Italia: locali rovesci in Emilia e alto Adriatico. Qualche pioggia anche tra Grossetano e Lazio. Nel pomeriggio instabilità più diffusa: rischio rovesci su est Lombardia, Emilia Romagna, basso Piemonte, Appennino Ligure, tutte zone interne e adriatiche del Centro. Il resto del Centro-Nord i fenomeni saranno più scarsi e occasionali. Rimarrà fuori da questa fase instabile il Sud (tranne il nord della Puglia). A fine giornata instabilità insistente sulle zone interne del Centro e sul settore Adriatico, mentre al Nord migliora. Le temperature massime saranno in rialzo all'estremo Sud (picchi di 32° C in Sicilia per venti meridionali), in calo anche di 1-3 gradi al Nord. Venti: Maestrale anche forte in Sardegna, Bora moderata su alto Adriatico, venti da Sud su Sicilia e Ionio.

Attenzione: a causa dei contrasti termici significativi ci sarà il rischio di forti temporali in Emilia Romagna, bassa Umbria, Marche (Ascolano) e Abruzzo.



TEMPO ANCORA INSTABILE, FRESCO E VENTOSO NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA. DRASTICO CALO TERMICO AL SUD E SICILIA - Mercoledì sarà una giornata all'insegna dell’aria fresca e di venti abbastanza forti quasi dappertutto. Soffierà un forte Maestrale sulle Isole e in generale in tutto il Centro-Sud (in particolare su Adriatico e Puglia). Il fronte lascerà ancora un po’ di rovesci sulle regioni adriatiche (medio adriatico) e al Sud in particolare sulla Calabria tirrenica. Al mattino nuvolosità sulle zone alpine di confine: neve sulle Alpi di confine anche a 1300 metri (si potrà ritrovare la neve al Brennero). Nel pomeriggio ci sarà una attenuazione dei fenomeni al Sud, mentre al Nord avremo probabili fenomeni instabili sui settori prealpini centro-orientali. Non sono esclusi sconfinamenti su Pianura veneta ed est Lombardia, zone interne della Toscana. Al Sud e in Sicilia, dopo i picchi oltre 30° C di martedì, si verificherà un calo drastico delle temperature anche di 7-9° C. Nella seconda parte della settimana avremo un clima relativamente fresco per la stagione (non farà caldo), a tratti ventoso, con ancora a tratti qualche fenomeno instabilità tra giovedì e sabato al Centro-Sud e Nord-Est.