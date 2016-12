Meteo, settimana sempre instabile

10:19 - "Oggi insisterà sull’Italia un vortice di bassa pressione che porterà molta instabilità al Centrosud ed estremo Nordest. Mercoledì scivolerà al Sud iniziando ad allontanarsi, ma molto lentamente, verso i Balcani da dove però continuerà ad influenzare il tempo sulla nostra penisola.

"Anche nella seconda parte della settimana - afferma il meteorologo Daniele Izzo- l’aria fresca lasciata in eredità dal passaggio di questa perturbazione renderà l’atmosfera ancora piuttosto instabile, con la formazione di numerosi temporali non solo in montagna ma a tratti anche sulle pianure del Nord e lungo le coste del Centrosud. Nei prossimi giorni, tra alti bassi, temperature in generale nella norma o leggermente al di sotto: il caldo intenso quindi si terrà lontano dall’Italia".



OGGI INSTABILE ALL’ESTREMO NORDEST E AL CENTROSUD. FORTE MAESTRALE SULLE ISOLE



Martedì mattina prevalenza di nuvole sull’Italia con rovesci e temporali sparsi sul medio versante adriatico tra Marche e Molise e sul versante tirrenico tra Toscana, Lazio, Campania, Calabria; fenomeni in attenuazione al Nordovest. Nel corso del pomeriggio tempo instabile al Centrosud con numerosi temporali in sviluppo, meno probabili sulle zone ioniche di Sicilia e Sardegna. Al Nord non mancheranno le schiarite con instabilità su Alpi e Nordest (soprattutto sui rilievi di Veneto e Friuli). In serata si attenua instabilità al Centro, mentre continuano temporali sul basso Tirreno. Qualche isolato rovescio nella notte sul medio e basso versante Adriatico e sulle coste tirreniche della Calabria, nel nord della Sicilia e sul Salento. Ventoso per venti di Maestrale sulle Isole, con raffiche anche a 50 km/h.



TEMPERATURE: FORTI SBALZI TERMICI AL NORD. A MILANO DAI 21°C DI IERI AI 29°C DI OGGI



Temperature in aumento al Nord e in Toscana e in generale tra 24 e 29 gradi con punte di 30, 31 su settore ionico e Isole. Notevoli gli sbalzi termici al Nordovest rispetto alla giornata di ieri: a Milano 8°C in più nel giro di 24 ore. Nel capoluogo lombardo passeremo infatti da 21°C a 29°C, a Brescia da 21°C a 28°C, a Piacenza da 21°C a 30°C.



MERCOLEDI’ TEMPO ANCORA VARIABILE TRA SOLE E NUVOLE. PEGGIORA TRA AL SERA E LA NOTTE AL NORDOVEST CON TEMPORALI ANCHE FORTI



Mercoledì il vortice di bassa pressione si sposterà verso est in direzione dei Balcani. Non si verificherà però una rimonta dell’alta pressione e il tempo resterà molto variabile. La giornata inizierà con qualche residuo rovescio sulla Puglia e sul medio Adriatico poi nel pomeriggio si avvicinerà un altro impulso instabile che porterà temporali su Alpi, zone pedemontane, Appennino settentrionale e pianure di Piemonte e Lombardia. Al Centrosud ancora un po’ di instabilità tra Puglia, Basilicata e Calabria. Tra la sera e la notte il peggioramento diventerà più intenso al Nordovest, specialmente sul Piemonte e sulla Lombardia con forti rovesci e temporali. Verrà coinvolta anche l’Emilia occidentale e parte del Veneto. Temperature in aumento al Nordest e al Sud, tranne le zone ioniche. Soffierà ancora il Maestrale nel canale di Sicilia.



TENDENZA: L’ALTA PRESSIONE NON RIMONTA, TEMPO MOLTO VARIABILE ANCHE NEI PROSSIMI GIORNI. PIU’ SOLE SULLE ISOLE E AL SUD



Nei giorni successivi resteremo ancora nell’ambito di una circolazione non anticiclonica, soprattutto al Centronord. Ai margini dell’alta pressione rimarranno le Isole e il Sud dove il tempo sarà più stabile, caldo e soleggiato. Giovedì piogge e rovesci al mattino al Nordovest, parte dell’Emilia, Veneto e Trentino. Nel resto dell’Italia l’instabilità sarà più pomeridiana. Al Nordovest il tempo migliorerà nel pomeriggio, e l’instabilità sarà presente invece su Nordest, Alto Adige, Emilia, Liguria orientale. Temporali diffusi nelle zone interne del Centro e in modo meno organizzato sulle zone interne della Puglia e della Calabria. Sulle due Isole maggiori sarà maggiormente presente il sole. Venerdì ancora instabilità soprattutto pomeridiana al Centronord, in accentuazione nella giornata di sabato, mentre nella giornata di domenica il tempo dovrebbe essere più stabile. Le temperature saranno vicine alla norma o leggermente inferiori al Nord.