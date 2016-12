3 marzo 2014 Meteo, settimana divisa a metà dal maltempo: inizio sotto la pioggia Nella prima parte faremo i conti con una prima parte molto perturbata e fresca, con fenomeni atmosferici intensi, da mercoledì situazione molto più tranquilla e stabile Tweet google 0 Invia ad un amico

10:40 - Settimana divisa in due dal maltempo: nella prima parte faremo i conti con una prima parte molto perturbata e fresca, con fenomeni atmosferici intensi, tali da determinare alcune situazioni critiche soprattutto sui versanti ligure e tirrenico, sulle isole maggiori e in Emilia. Al contrario verso il fine settimana, situazione molto più tranquilla e stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione che si porterà su gran parte dell'Europa.

Le previsioni per lunedì 3 marzo - Lunedì nuovo peggioramento della situazione con precipitazioni sparse inizialmente deboli a partire dal Nordovest. Nevicate deboli sulle Alpi orientali, più intense su Alpi Centrali (alto Piemonte), Alpi e Prealpi lombarde, Appennino ligure e anche su Appennino centrale (dagli 800-900 metri).



Fra pomeriggio e sera i fenomeni tenderanno ad estendersi a gran parte del Nord, regioni tirreniche e isole maggiori con rischio di forti piogge e temporali soprattutto fra Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna. Sui versanti del medio-basso Adriatico e alto Ionio le schiarite si manterranno ampie per gran parte della giornata. Seconda fase critica tra sera e notte: piogge intense sul Nordovest, specialmente su Liguria e rovesci e temporali anche su Toscana e Lazio. Entro la notte rovesci anche in Campania mentre le piogge si estenderanno anche al versante adriatico. Sensibile rinforzo dei venti alla sera sui mari di ponente.



Le previsioni per martedì 4 marzo - Martedì iniziali piogge al Nord con nevicate sopra 500-800 metri; tendenza a lento miglioramento sul Nord-ovest. Nevicate al mattino a quote molto basse nel cuneese 400 metri. Sulle altre regioni tempo instabile con rovesci diffusi sulle regioni occidentali e nevicate sull'Appennino sopra i 700-1.000 metri, mentre su quelle del basso Adriatico e ioniche il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso. Dal pomeriggio saranno praticamente fuori dal maltempo l’alta pianura e le Alpi. Dalla sera migliora sulle regioni centrali tirreniche mentre isolate piogge interesseranno le Marche. Temperature minime in rialzo; massime in calo al Nordest, al Centrosud e Isole. Venti forti di Maestrale sulla Sardegna; da moderati a forti occidentali sulle regioni meridionali e Sicilia.



Criticità: la regione che vedrà le piogge più insistenti, anche con forti rovesci sarà l’Emilia Romagna dove non sono esclusi possibili temporali. Temporali anche tra Campania e Calabria tirrenica Giornata molto ventosa a causa del vortice depressionario: raffiche vicine ai 90-100 km/h, sul medio basso tirreno e in Sicilia. Soffierà la Bora sull'alto Adriatico.



Da mercoledì la situazione migliora - Mercoledì il tempo rimarrà influenzato dal vortice di bassa pressione che resterà intrappolato nel Mediterraneo centrale per tutte resto della settimana. Questa circolazione depressionaria si posizionerà tra il basso Tirreno e lo Ionio e spingerà le nuvole su tutto il Centrosud. Rimarrà fuori dall'instabilità solo il settore di Nordovest dove mercoledì ci sarà un netto miglioramento del tempo con il ritorno del sole. Cielo nuvoloso nel resto dell'Italia. Il tempo sarà quindi instabile nelle regioni adriatiche, sul basso Lazio e in tutto il Sud comprese le Isole maggiori con rischio elevato di piogge e temporali (isolati). Si tratterà però di fenomeni intermittenti intervallati da numerose pause.



Precipitazioni nevose sui rilievi del Centrosud tra i 900 e i 1.200 metri di quota. Giornata ancora ventosa in tutto Centrosud per effetto del vortice, con venti da nord sul medio alto adriatico e mari di ponente. Venti meridionali sullo Ionio e basso adriatico Temperature in rialzo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Il clima sarà comunque tipico della fine dell'inverno. Questo vortice farà fatica a morire ed esaurirsi e solo lentamente si attenuerà (rimarrà tra Sud e lo Ionio) andando in direzione est. Rimarrà quindi per tutto il resto della settimana una lieve instabilità sul settore del medio-basso Adriatico, al Sud e in Sicilia. Giovedì migliorerà al Nordest e sulla Toscana, venerdì anche in Sardegna, Lazio e tutto il medio alto Tirreno.