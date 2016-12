Meteo, settimana di tempo instabile Sole e nubi con improvvisi temporali

10:35 - Per tutta la settimana correnti atlantiche fresche e umide favoriranno condizioni di instabilità che, spiega il meteorologo Andrea Giuliacci, "renderanno il tempo estremamente mutevole, fra sole e nuvole e con improvvisi temporali, più frequenti sui rilievi ma con occasionali sconfinamenti anche sulle zone di pianura e lungo le coste. Le temperature invece rimarranno nel complesso gradevoli, per lo più nella norma".

Le previsioni per mercoledì - La giornata è iniziata con molte zone soleggiate. Più nuvole al Nordest, Liguria, Toscana Umbria e in forma sparsa anche al Sud. Poche le piogge concentrate nell'entroterra dell'alta Toscana e in Friuli. Nel corso del pomeriggio l'atmosfera rimane instabile e si avvicina nel contempo un sistema nuvoloso dal Nord Africa verso Sud: avremo quindi nubi più diffuse in molte zone del Nord e del versante Adriatico. Locali rovesci e temporali colpiranno Alpi e Prealpi e pianure vicine in particolare del Piemonte occidentale e delle Venezie, ma anche l'Appennino centro settentrionale con sconfinamenti verso Emilia e Marche.



Qualche rovescio in arrivo anche in Sicilia. Questa sera rovesci possibili tra est Lombardia e Venezie. Nella notte peggiora all'estremo Sud con rovesci e temporali tra Sicilia e Calabria. Venti per lo più deboli, qualche rinforzo di Libeccio sul mar Ligure. Le temperature saranno in calo di 2-4 gradi nelle regioni del Sud Peninsulare: comunque in generale si tratta di valori gradevoli e tipici del mese di maggio. Previsti 22°C a Torino, Pisa, Venezia , Palermo e Sassari, 23°C a Aosta, Bolzano, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, 24°C a Milano, Brescia, Bari, Catania, Messina e Olbia, 25°C a Lecce e Taranto.



Le previsioni per giovedì - Instabilità in aumento anche al Sud. Al mattino si vedranno ancora gli effetti della perturbazione in risalita dal Nord Africa con possibili piogge sparse su Sicilia, Calabria, Puglia e tra Abruzzo e Molise. Nel resto del Centronord qualche rovescio isoalto sul Polesine e nuvole meno compatte con anche schiarite al Nordovest e Lazio. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con locali rovesci o temporali su Alpi e zone pedemontane, su tutto l'Appennino e nel settore intorno all'alto Ionio, sul nordest della Calabria, ma anche in Basilicata e Puglia meridionale. In serata i fenomeni spariranno quasi del tutto. Le temperature saranno in ulteriore calo al Sud. Venti moderati su Tirreno Isole e basso ionio.



Le previsioni per venerdì - Un'altra giornata con tempo molto variabile e con la possibilità di rovesci già al mattino su al Nordest (nel dettaglio alto adriatico e pianure) e con locali rovesci al Sud tra Molise, Gargano e Calabria tirrenica. In giornata si formeranno nubi cumuliformi in tutte zone interne del Centrosud, con instabilità più probabile nel Centro, lungo le Alpi e le Prealpi, al Nordest (Prealpi e fasce pedemontane) e in serata Lombardia e Piemonte. Al Sud le zone con maggiori schiarite saranno le Isole e le zone meridionali ioniche. Le temperature saranno in aumento al Sud e comunque vicine alla norma. Giornata ventosa per Maestrale al Sud e sulle Isole.



Le previsioni per il weekend - Sabato sarà una giornata in generale migliore rispetto al venerdì: al pomeriggio rischi di rovesci o temporali soprattutto su Prealpi, Nordovest, Lazio, Campania e Calabria. Domenica il tempo sarà ancora buono in gran parte della giornata e per lo più soleggiato con il rischio di qualche temporale isolato al Nord nelle zone montuose e sul Piemonte. Al Centrosud tempo più stabile e con minor rischio di temporali. Lunedì giornata con alternanza di sole e nuvole con un po' più di instabilità al Centronord (soprattutto sulle zone montuose e interne) e potrebbe verificarsi un graduale peggioramento anche sulle Isole maggiori a causa di una nuova perturbazione di origine nordafricana.