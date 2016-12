Meteo, settimana con tempo variabile

10:10 - La settimana si conclude all'insegna del sole e con clima quasi estivo, anche se - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - non mancheranno locali episodi dovuti a instabilità. Tuttavia alla fine della giornata un impulso proveniente dal Mediterraneo occidentale (perturbazione n.7 di maggio) porterà dei temporali che rapidamente si muoveranno dalla Sardegna verso le regioni centrali tirreniche e quelle nord-occidentali.

Questo impulso lascerà in eredità un po’ di instabilità lunedì su parte del Centronord. Anche nel resto della settimana, a causa della sostanziale assenza di una struttura anticiclonica, continueremo ad avvertire gli effetti delle correnti atlantiche instabili che renderanno il tempo piuttosto variabile, caratterizzato da un rapido alternarsi di momenti soleggiati e annuvolamenti con improvvisi acquazzoni. Il clima, comunque, resterà gradevole con temperature non lontane dalle medie di fine maggio.



PREVISIONI OGGI



Giornata prevalentemente soleggiata, con la presenza di un po’ più di nuvole su Alpi occidentali, in Sardegna, lungo l’Appennino centro-meridionale e in Campania dove saranno possibili dei locali rovesci o temporali durante il pomeriggio. Nella notte si attende un temporaneo peggioramento su regioni centrali tirreniche ed estremo Nordovest. Temperature massime stazionarie o in lieve crescita con punte fra 25 e 29 gradi. Di seguito qualche valore previsto: 30 gradi per Bolzano, 28 gradi per Trento, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Taranto, 27 gradi per Treviso, Verona, Grosseto, Viterbo, 26 gradi per Brescia, Milano, Bologna, Piacenza, Udine, Rieti, Lamezia, Lecce, 25 gradi per Bergamo, Novara, Trieste, Venezia, Pisa, Bari, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Trapani, 24 gradi per Aosta, Pescara, Crotone, Alghero, Cagliari, Sassari, 23 gradi per Genova, Rimini, Ancona, L’Aquila, Potenza, 22 gradi per Cuneo, Torino, Olbia, 21 gradi per Imperia e Campobasso. Venti moderati orientali in Sicilia.



TENDENZA SETTIMANA: TEMPO VARIABILE, CON TEMPORANEE FASI INSTABILI



La settimana in arrivo non vedrà la presenza dell’alta pressione a proteggere la nostra Penisola. Avremo quindi giornate all’insegna di una grande variabilità e con temporanee fasi instabili. Lunedì al mattino schiarite significative su Ionio, Calabria e Sicilia, nubi irregolari altrove con alcuni rovesci o temporali su Alpi centrali, est Lombardia, Emilia Romagna, basso Veneto, Marche e Appennino abruzzese. Nel pomeriggio tendenza a schiarite più diffuse anche su Lazio e Toscana, rischio di locali rovesci o temporali su Alpi centro-orientali, entroterra delle Venezie e Appennino tra le Marche e la Basilicata con sconfinamenti fino alle coste adriatiche; nuovi rovesci o temporali in sviluppo sulle Alpi occidentali con coinvolgimento successivo del Piemonte e, nella notte, anche della Lombardia occidentale, del Levante ligure e delle coste dell’alta Toscana. Temperature massime in rialzo su Puglia e Ionio, in lieve calo altrove. Venti moderati di Libeccio sul Ligure e di Maestrale sul Canale di Sicilia. Martedì cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su basso Adriatico, settori ionici peninsulari, Sicilia e Sardegna. Nel resto del Paese condizioni di spiccata variabilità con tempo a tratti instabile; avremo un’alternanza di schiarite e annuvolamenti con buona probabilità di brevi rovesci o isolati temporali in molte zone del Nord e del Centro. Temperature in ulteriore lieve diminuzione al Centro, estremo Nordest, regioni centrali e basso Tirreno. Mercoledì l’instabilità dovrebbe temporaneamente concentrarsi sull’Italia settentrionale mentre nei giorni successivi potrebbero venire di nuovo coinvolte le regioni centro-meridionali.