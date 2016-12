Meteo, settimana con tempo instabile: sole e temporali

12:21 - "Questa estate a intermittenza subisce una nuova breve interruzione a causa del transito di una perturbazione (la n. 6) piuttosto insidiosa, che sta portando temporali localmente forti che risparmieranno ben poche aree. Il lento spostamento verso i Balcani di questo sistema nuvoloso - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - favorirà un parziale miglioramento della situazione già da martedì nelle zone più occidentali".

Tuttavia, l'allontanamento della perturbazione non verrà seguito, almeno a breve termine, dal ritorno dell'alta pressione. Di conseguenza, nella seconda metà della settimana, anche se non mancheranno momenti soleggiati, il tempo sarà piuttosto instabile, ossia caratterizzato da frequente sviluppo di temporali, maggiormente diffusi a ridosso dei monti durante le ore più calde".



OGGI GIORNATA MOLTO INSTABILE CON IL RISCHIO DI FORTI TEMPORALI



Oggi condizioni di maltempo con piogge e temporali localmente forti in gran parte del Paese, tranne sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia dove le nubi saranno meno compatte e i fenomeni meno probabili. I fenomeni meno intensi e a carattere isolato in sul nordovest della Sardegna e sul versante adriatico del Centro. Le zone a rischio di fenomeni più insistenti continueranno a essere Lombardia orientale e Nordest, Liguria di Levante e zone tirreniche del Centro. I venti di Maestrale sostituiranno lo Scirocco e saranno particolarmente intensi fra Sardegna e Sicilia. Verso sera qualche schiarita si farà strada al Nordovest e lungo l’Adriatico.



TEMPERATURE IN NETTO CALO AL CENTRONORD E SARDEGNA. AD ALGHERO IERI 36°C E OGGI SOLO 26°C



Temperature massime in deciso calo al Centronord e in Sardegna con un crollo dai 5 ai 10 gradi. Valori temporaneamente sotto la media al Nord e regioni tirreniche. Ancora caldo con temperature addirittura in risalita lungo i versanti ionici dove si toccheranno punte di 36°C. Previsti nel pomeriggio solo 24°C a Milano, 25°C a Verona e Firenze, 26°C a Udine, Trieste e Campobasso, 27°C a Bologna, Bolzano e Roma. Ad Alghero passeremo ai 36°C di ieri a soli 26°C previsti oggi, a Sassari da 35°C a 26°C. La città più calda sarà Catania con 35°C.



MARTEDI’ MIGLIORA PARZIALMENTE AL NORD, PIU’ INSTABILE AL CENTROSUD E FORTE MAESTRALE SULLE ISOLE MAGGIORI



Domani giornata nel complesso più soleggiata al Nord e con nuvolosità variabile in molte zone del Paese. Precipitazioni sulle regioni peninsulari possibili già al mattino con il rischio di fenomeni più insistenti al Centrosud, in particolare nel Lazio, Toscana, Umbria , Abruzzo, Molise e zone tirreniche di Campania e Calabria. Qualche temporale anche in Puglia. Sulla Sicilia qualche goccia sulla fascia tirrenica. Al Nord situazione migliore anche se si potrà verificare qualche pioggia sull’alto Adriatico (in particolare nel Veneto), sulle Alpi di confine e nel pomeriggio anche in Lombardia orientale, Veneto e Friuli, soprattutto sulle zone Prealpine. Soffierà ancora un Maestrale teso sulle Isole con raffiche a 60 km/h. Le temperature subiranno un calo consistente in Sicilia e al Sud, mentre risaliranno leggermente al Nord.



TENDENZA SETTIMANA: GRANDE ASSENTE L’ALTA PRESSIONE. IL TEMPO RIMARRA’ MOLTO VARIABILE E INSTABILE



Sarà una settimana all’insegna dell’instabilità e della variabilità data l’assenza di una struttura di alta pressione. A partire da giovedì le cose andranno meglio soprattutto per le due Isole maggiori dove avremo temperature estive, poco vento e prevalenza di sole. Nel resto del Paese il tempo rimarrà ancora segnato da molta instabilità pomeridiana sui rilievi e sulle vicine pianure del Nord, ma anche nelle zone interne del Centrosud. Tra mercoledì sera/notte e giovedì probabile passaggio di una nuova perturbazione al Nordovest. Le temperature aumenteranno rispetto all’inizio della settimana e saranno in generale tipiche di luglio e vicine ai 30°C. Sulle Isole punte anche di 33-34°C nelle zone interne soprattutto tra sabato e domenica.