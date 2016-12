26 maggio 2014 Meteo, settimana all'insegna del tempo variabile e temperature in calo Il nostro Paese, infatti, vede la sostanziale assenza di una struttura di alta pressione ed è così facile terreno di conquista da parte di correnti atlantiche e nuclei instabili Tweet google 0 Invia ad un amico

10:31 - La settimana sarà determinata da una forte variabilità, con un rapido alternarsi di momenti soleggiati, annuvolamenti e improvvisi acquazzoni e temporali. Il nostro Paese, infatti, vede la sostanziale assenza di una struttura di alta pressione ed è così facile terreno di conquista da parte di correnti atlantiche e nuclei instabili.

Il clima resterà gradevole anche se le temperature risulteranno leggermente più basse rispetto all'ultima settimana: avremo valori tipici di fine primavera e per lo più compresi tra 20 e 25 gradi. La fine del mese di maggio, che per diversi anni era stata segnata da un clima già estivo e con temperature superiori alla norma, tornerà ad essere così un periodo tipicamente primaverile, con la grande variabilità che caratterizza questa stagione.



Le previsioni per lunedì 26 maggio - Giornata abbastanza soleggiata sulle regioni del settore tirrenico e su quelle dell'estremo Sud (Calabria, Sicilia ma anche Sardegna). Sul Nord e sul settore adriatico l'atmosfera resterà molto instabile. Nel pomeriggio rischio diffuso di locali rovesci e temporali principalmente su Alpi, Triveneto, Piemonte, versante adriatico dalla Romagna fino alla Puglia centrale. In serata ulteriori fenomeni su Friuli, Piemonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia. Nella notte qualche rovescio tra levante ligure e Toscana.



Dopo il caldo semi-estivo di domenica, quando sono stati raggiunti 29°C a Firenze e Trento e ben 30°C a Napoli e Bolzano, le temperature massime saranno in calo anche sensibile (dai 3 ai 6 gradi ) al Centronord grazie all'afflusso di aria più fresca da ovest. Previsti 21°C a Torino e Venezia, 22°C ad Ancona, Trapani , Brescia e Bergamo, 23°C a Milano, Bologna, Palermo, Alghero e Rieti, 24°C a Roma, Firenze e Napoli, 24°C a Bari, Brindisi, Cagliari e Messina, 27°C a Catania.



Le previsioni per martedì 27 maggio - Martedì le zone più tranquille e soleggiate saranno lo Ionio e la Sicilia. Nel resto dell'Italia nuvolosità variabile: al mattino alcuni rovesci su Alpi centro-orientali, Friuli Venezia Giulia, Levante ligure, Toscana e Umbria. Nel pomeriggio instabile su Alpi, Triveneto, Piemonte occidentale, Appennino centrale e campano, Marche e Abruzzo. In serata rovesci solo sulle Venezie.



La giornata sarà decisamente più ventosa, per venti occidentali anche forti nel nord Sardegna, moderati sugli altri mari di Ponente e alto adriatico. Le temperature saranno in lieve calo su regioni tirreniche e Sardegna, in rialzo tra est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e medio adriatico.



La tendenza della settimana - Fino a sabato sul nostro Paese dominerà una grande variabilità e avremo il rischio di temporali in molte regioni. Mercoledì molta instabilità al Nord, nelle zone interne del Centro e, dopo un inizio di settimana più tranquillo, potrebbe peggiorare tra mercoledì e giovedì anche in Sicilia e Calabria. Nella seconda parte della settimana instabile al Nordovest e nelle regioni tirreniche per l'arrivo di temporali in formazione sull'Appennino che poi sfoceranno poi sulle zone costiere di Liguria, Toscana, Lazio. Le temperature saranno comunque gradevoli e tipiche della fine della primavera, comprese tra i 20 e i 25°C.