Meteo, schiarite al Nord temporali al Sud

12:12 - Oggi al Nord precipitazioni in attenuazione, al Centrosud nuovo peggioramento con piogge e temporali localmente forti a partire dai versanti tirrenici. Fenomeni particolarmente intensi e insistenti fra basso Lazio, Campania e alta Calabria. In molte aree, ancora temperature oltre la norma. Rischio valanghe da marcato a forte sulla maggior parte dell'arco alpino.

Temperature sopra la norma - "Le sinuose correnti atlantiche si sono infossate in corrispondenza dell’Europa occidentale, fino a incunearsi in maniera profonda nel solitamente caldo e secco entroterra africano fra Marocco e Algeria". Ad affermarlo è il meteorologo Daniele Izzo, che aggiunge: "Questa configurazione ha favorito il richiamo di correnti miti e umide verso l’Italia che, in tal modo, sta sperimentando condizioni pienamente autunnali piuttosto che invernali. Infatti, le grosse quantità di precipitazioni, i temporali fuori stagione e le temperature in molti casi esageratamente miti sono prerogative del periodo autunnale. Le uniche zone dove il paesaggio rispecchia un po’ più fedelmente l’attuale stagione- spiega l’esperto- sono quelle montuose del Nord dove il manto nevoso risulta piuttosto abbondante e in molti casi decisamente instabile. Questa situazione, sebbene con precipitazioni concentrate più che altro al Centrosud, proseguirà per altre 36-48 ore".



Previsione per oggi - Oggi al Nord precipitazioni in attenuazione, a parte le ultime piogge nelle Venezie e le residue deboli nevicate mattutine sulle Alpi centro-orientali. Al Centrosud nuovo peggioramento con piogge e temporali localmente forti a partire dai versanti tirrenici, ma in estensione al pomeriggio anche alle altre zone; quota neve sull’Appennino centrale intorno a 1200-1400 metri. Fenomeni particolarmente intensi e insistenti fra basso Lazio, Campania e alta Calabria. Nonostante un calo termico, in molte aree si registreranno ancora temperature oltre la norma con punte di 13°C al Nord, 15°C al Centro e 18°C al Sud. Ancora ventoso sulle Isole e al Sud per Maestrale e Libeccio.



Rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (lunedì 20 gennaio) avremo un rischio valanghe da grado 3 (marcato) a grado 4 (forte) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Previsione per domani - Martedì al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con presenza di nebbie al mattino in Val Padana e tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio al Nordovest. Altrove da nuvoloso a coperto, con precipitazioni più probabili su medio Adriatico, basso Tirreno, Sicilia sud-occidentale e zone interne della Sardegna. Un po’ di neve sull’Appennino centrale oltre 1200 metri. Temperature: minime in calo un po’ ovunque; massime in ulteriore lieve flessione al Centrosud. Venti forti occidentali al Sud e nelle Isole con mareggiate nelle coste esposte a Ovest.



La tendenza della settimana - Quella di mercoledì sarà una giornata tutto sommato tranquilla. Avremo nubi un po’ dappertutto, qualche schiarita temporanea su Alpi, al Nordovest e sul medio-alto Adriatico. Qualche rovescio in mattinata tra bassa Campania e alta Calabria tirrenica. Nebbie nella Val Padana centro-orientale. In serata prime piogge sulla Sardegna portate dalla nuova perturbazione. Giovedì assisteremo quindi a un peggioramento del tempo con precipitazioni più significative in mattinata sulla Sardegna e nel pomeriggio sulle regioni centrali, in particolare sul Lazio. In generale, la seconda parte della settimana vedrà comunque tempo abbastanza soleggiato e asciutto al Nord, anche se con temperature in calo. Il resto d’Italia sarà invece alle prese con nubi e piogge: temperature in calo al Centro, soprattutto sul versante adriatico.