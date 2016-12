19:02 - Quella di venerdì sarà una giornata di tregua, con molte nuvole ma poche piogge. Ma nel fine settimana arriverà un'altra perturbazione, più intensa, accompagnata da piogge diffuse e a tratti anche forti (specie al Nord e sul versante tirrenico), da venti forti su tutti i mari e da abbondanti nevicate sull'arco alpino. Il tempo tornerà a migliorare nel giorno dell'Epifania, quando le piogge insisteranno solo sulle estreme regioni meridionali.

Le previsioni per venerdì - Al mattino bello nelle estreme regioni meridionali, molte nuvole invece sul resto d'Italia: deboli piogge su Levante Ligure, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del Paese: piogge deboli e isolate su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nella seconda parte della notte inizia il peggioramento al Nordovest e in Emilia. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento e in generale al di sopra delle medie stagionali. Venti di Libeccio da deboli a moderati sui mari di ponente.



Attenzione al pericolo valanghe - Il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dei rilievi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un'ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso.



Le previsioni per sabato - Maltempo soprattutto al Nord e sulla Toscana con piogge diffuse e fenomeni abbondanti e a tratti forti su Alpi marittime, Liguria, Appennino, Alpi centro-orientali e vicine pianure. Abbondanti nevicate sopra i 600-1000 metri al Nordovest (a quote più elevate sulle Alpi orientali). Piogge più scarse e intermittenti invece su Emilia, medio Tirreno, Sardegna (qui si intensificheranno soltanto a fine giornata). Nubi irregolari altrove. Temperature minime in leggero aumento al Nord, massime in lieve aumento su Emilia Romagna e medio Adriatico, in leggera diminuzione su Piemonte e Alpi. Venti meridionali in progressiva intensificazione, forti (fino a 60-80 km/h) a fine giornata su Liguria, medio Tirreno, Sardegna, alto Adriatico.



La tendenza per domenica e lunedì - Domenica in mattinata piogge su quasi tutto il Centronord con un primo miglioramento sul Piemonte e fenomeni più intensi al Nordest (soprattutto su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia) e sul Lazio. Qualche rovescio sulle Isole. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione ed esaurimento al Centronord, con ultime piogge significative su Alpi e Prealpi orientali e Friuli Venezia Giulia. Peggiora al Sud con rovesci soprattutto su Calabria e Puglia meridionale. Generale miglioramento nel corso della sera. Neve sulle Alpi centro-orientali sopra 1000 metri. Venti molto forti di Maestrale sulla Sardegna e da Sud sullo Ionio. Temperature miti, in calo su Sardegna e Sicilia.



Nella giornata dell'Epifania il tempo migliorerà da Nord a Sud, soprattutto in termini di precipitazioni. Rimarranno alcune nubi, ma con poche piogge soltanto su zone ioniche e Sicilia.