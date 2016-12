24 settembre 2014 Meteo: rischio di forti temporali soprattutto al Sud, nel weekend torna il sole Da giovedì la Penisola sarà investita da due sistemi nuvolosi che aumenteranno il rischio di rovesci. Venerdì un robusto anticiclone porterà di nuovo bel tempo Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - Tra mercoledì e giovedì ci sarà il rischio di rovesci, con fenomeni localmente forti sulle zone tirreniche, all'estremo Sud e sul medio Adriatico. Giovedì due nuclei instabili dal Nord Europa e dal Nord Africa causeranno forti piogge su Marche, Puglia garganica e Sicilia. Seguirà un periodo più tranquillo con l'arrivo dell'alta pressione che per tutto il weekend, porterà bel tempo stabile e clima gradevole in tutte le regioni.

Le previsioni per mercoledì 24 settembre - Nuvole in aumento al Centro-Sud, ma con delle schiarite che resistono sul medio a basso Adriatico, sulla Calabria ionica e nel Sud della Sardegna. Rovesci e temporali si concentreranno inizialmente lungo il versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria, nel pomeriggio nelle zone interne del Centro, in Campania e Basilicata. Al Nord nubi in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, con qualche pioggia sulle Alpi occidentali. Qualche temporale anche sull'Etna. In serata nuvoloso quasi ovunque, con piogge su Lazio e Campania. Nella notte ancora qualche rovescio lungo il settore tirrenico e arriveranno i primi temporali nel sud ovest della Sicilia. Dopo una mattinata piuttosto fresca al Centro-Nord, con solo 8°C a Bologna e Firenze, le temperature massime saranno in calo sull'estremo Nord-ovest, sulle aree tirreniche e in Sicilia. Previsti nel pomeriggio 19°C a Torino, 20°C ad Ancona 22°C a Milano e Bologna, 23°C a Firenze e Brindisi, 24°C a Roma e Taranto, 25°C a Sassari e 29°C a Catania.



Le previsioni per giovedì 25 settembre - Giovedì il nostro Paese subirà un "doppio attacco". Da un lato arriverà un nucleo di aria fredda e instabile dal Nord Europa, dall'altro un sistema nuvoloso nordafricano, porterà un peggioramento in Sicilia e Calabria. Nel Nord-ovest e in Lombardia avremo tendenze a schiarite, nubi irregolari altrove con rovesci o temporali in Sicilia e piogge più localizzate sul Tirreno e nelle Marche. A causa dei forti contrasti termici ci sarà il rischio di intense piogge o temporali in Sicilia e, nella seconda parte del giorno, tra le basse Marche e il la Puglia garganica. Tra la sera e la notte i temporali potranno insistere su medio e basso Adriatico. Massime in calo in Sicilia, lievi rialzi al Nordovest.



Le previsioni per il resto della settimana - Venerdì la Penisola sarà interessata da un robusto anticiclone che porterà un miglioramento e una fase di tempo più stabile. Avremo dunque bel tempo al Centro-Nord e instabilità residua al Sud con qualche rovescio o temporale tra Puglia, Calabria, e su nord ed est della Sicilia. A causa dell'arrivo di venti moderati settentrionali ci sarà un calo delle temperature sul medio e basso Adriatico e al Sud.



Nel weekend questa vasta area di alta pressione darà i suoi massimi effetti con prevalenza di bel tempo. Sabato avremo le ultime note instabili al mattino su Calabria, Salento e Sicilia orientale. Domenica sarà una splendida giornata di sole, con nubi quasi del tutto assenti, venti in attenuazione e temperature in aumento.