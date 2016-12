Meteo, primavera su tutta Italia: sole da nord a sud e temperature in rialzo

10:36 - Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta l'Italia, con qualche nuvola in più solo in Sicilia e Sardegna. Tra sera e notte qualche pioggia nel sud Sicilia meridionale. Moderati venti orientali nel canale di Sardegna e nel Canale di Sicilia con i mari mossi. Per tutto il resto della settimana una vasta area di alta pressione garantirà giornate belle e miti ovunque. Un po' di nuvole e qualche piovasco solo sulle Isole Maggiori.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, tipicamente primaverili: massime quasi ovunque comprese fra 15 e 20 gradi. Previsti 12°C a Campobasso, 14°C a Potenza e Ancona, 18°C a Pisa, Grosseto, Bologna, Cuneo, Milano, Verona, Venezia, 20°C ad Aosta e Trento, 21°C a Firenze e Bolzano Venerdì sole e poche nubi all'estremo Sud - Venerdì giornata del tutto simile a quella odierna, con cielo sereno su quasi tutte le regioni. Nubi in più solo su Calabria, Sicilia e Sardegna centro-meridionale, con poche e isolate piogge nelle zone interne della Sicilia a causa del vortice depressionario sul nord Africa. Le temperature saranno sempre oltre la norma e senza particolari variazioni, comprese tra 15 e 20 gradi.



Weekend con prevalenza di sole - Sabato giornata in prevalenza soleggiata e mite sulla maggior parte delle regioni. Un po' nuvole tra Calabria e Isole maggiori, ma con pochissime piogge localizzate sulla Sila e sui monti della Sicilia settentrionale, qualche nuvola alta lambirà anche il basso Lazio, la Campania e la Basilicata. Un altro sistema nuvoloso si appoggerà alle Alpi e porterà un aumento delle nubi sulle zone di confine della Valle d'Aosta, dell’Alto Adige e del Friuli. Temperature stazionari su valori miti.



Sabato in serata tornerà la Macaia in Liguria. Di cosa si tratta? La Macaia è una parola della lingua ligure, di probabile origine araba o forse inglese ("muggy air") che indica una particolare condizione meteorologica che si verifica in Liguria quando l'umidità dell'acqua del mare viene trasportata da venti meridionali e va a sbattere contro l'Appennino ligure: il cielo rimane così coperto e con un tasso di umidità elevato. Il termine ha assunto nel tempo anche un significato metaforico, indicando un particolare stato d'animo melanconico e cupo.



Domenica annuvolamenti su Calabria tirrenica Sardegna e sulle zone alpine di confine delle alpi orientali. Per il resto tempo buono con cielo sereno o al più velato. Soffieranno venti di Föhn al Nordovest: si tratta di venti molto secchi che contribuiranno a far salire ulteriormente le temperature almeno di 2-3 gradi e si potranno sfiorare così i 24-25°C. Moderato Maestrale anche sulle Isole.



Dal 20 marzo possibile cambio di scenario - L'inizio della settimana vedrà ancora condizioni anticicloniche con tempo stabile e temperature miti, con pochi annuvolamenti bassi su Liguria, alta Toscana, fascia a ridosso delle Prealpi nelle Venezie. Dalla seconda parte della settimana, intorno al 20 marzo, la situazione potrebbe cambiare con il ritorno delle nubi e di qualche pioggia a partire dal Nord e dalla Toscana, con conseguente calo delle temperature. Si tratta però di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.