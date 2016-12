Meteo, previsto calo temperature

10:41 - "Oggi il passaggio di una debole perturbazione porterà - afferma il meteorologo Lorenzo Danieli - nuvole su gran parte d’Italia e un po’ di piogge principalmente al Centrosud. Domani grazie al temporaneo rialzo della pressione tempo bello in gran parte d’Italia ma già dalla fine del giorno un nucleo di aria fredda dal Nord Europa riporterà una fase di tempo instabile dalla sera al Nordest e martedì su gran parte del Centrosud.

Si avvertirà, dice l'esperto, un generalizzato calo delle temperature.



PREVISIONI PER OGGI



Prevalenza di nuvole un po' su tutta l’Italia, nel corso della giornata diradamento della nuvolosità al Nord. Possibilità di rovesci e temporali in particolare all'estremo Sud, tra il sud della Basilicata e il sud della Puglia, qualche rovescio anche nelle restanti regioni meridionali, in particolare sui rilievi di Calabria e Campania, nel Lazio centro-meridionale e occasionalmente anche in Toscana. Qualche rovescio anche su Sicilia orientale e centro-est Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo. Di seguito alcuni valori previsti per oggi: 21 gradi per Bolzano, Sassari, 20 gradi per Aosta, Brescia, Milano, Novara, Verona, Firenze, Catania, Cagliari, 19 gradi per Bergamo, Genova, Torino, Bologna, Piacenza, Trento, Treviso, Grosseto, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Viterbo, Lamezia, Napoli, Palermo, Trapani, Alghero, 18 gradi per Imperia, Trieste, Udine, Venezia, Ancona, Pescara, Reggio Calabria, Messina, Olbia, 17 gradi per Cuneo, Rimini, Crotone, 16 gradi per L’Aquila, Bari, Brindisi, Catanzaro, Lecce, Taranto, 14 gradi per Potenza e 13 gradi per Campobasso. Venti per lo più di debole intensità.



TENDENZA PROSSIMA SETTIMANA



La prossima settimana, dopo un inizio buono e mite, verrà disturbata dal transito di un nucleo di aria più fredda proveniente dal Nord Europa che nel corso di martedì invaderà la Penisola a partire dalle zone adriatiche, determinando un calo termico e un po’ di instabilità. Una fase più stabile è attesa a metà settimana. Lunedì prevarrà il bel tempo con qualche annuvolamento su Lombardia, Liguria, regioni di Nordest, Calabria e Sicilia. Qualche rovescio sarà possibile nella seconda parte della giornata su Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Possibili temporali pomeridiani nel sud-est della Sicilia. Temperature massime quasi ovunque in crescita e in generale al di sopra delle medie stagionali. I venti saranno inizialmente deboli ma in intensificazione dalla sera al Nord. I rovesci dell’estremo Nordest previsti per la sera, sono dovuti a una perturbazione che martedì scivolerà verso sud, lungo la Penisola, interessando soprattutto le regioni adriatiche e nella seconda parte della giornata anche quelle meridionali dove darà luogo anche ad alcune precipitazioni. Le temperature tenderanno a calare, martedì soprattutto al Nordest e sul Medio Adriatico, mercoledì il calo si estenderà a tutto il Paese e sarà sensibile lungo l’Adriatico e avremo anche un’intensificazione dei venti settentrionali. A seguire temporanea fase più stabile nella seconda parte della settimana.