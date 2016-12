1 luglio 2014 Meteo, pochi isolati temporali solo al Nord Da giovedì ondata di caldo al Centrosud Tempo in prevalenza bello quasi ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso Tweet google 0 Invia ad un amico

10:41 - Martedì prevalenza di tempo bello quasi ovunque, con pochi isolati temporali solo al Nord. Mercoledì qualche pioggia in più sulle regioni settentrionali lambite da una perturbazione atlantica, mentre al Centrosud l'alta pressione garantirà tempo bello e stabile. Poi giovedì e venerdì l'Anticiclone Nord-Africano tornerà ad occupare l'Italia, garantendo ovunque tempo bello e temperature in aumento, con caldo intenso in gran parte del Centrosud.

Martedì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo su Alpi, Piemonte, Puglia e Basilicata. Nel pomeriggio nuvole e qualche temporale sulle Alpi; alternanza tra sole e nuvole in Valpadana e Appennino, in generale soleggiato altrove. In serata qualche temporale su Alpi, Piemonte e Lombardia. Moderati venti di Scirocco sulle Isole. Temperature senza grandi variazioni, con massime ancora in generale leggermente al di sotto delle medie stagionali. Previsti nel pomeriggio 25°C a Milano, 26°C a Torino, 27°C a Bari e Olbia, 28°C a Bologna, 29°C a Firenze e Roma, 30°C a Catanzaro e Catania.



Mercoledì giornata piuttosto nuvolosa al Nord, dove comunque non mancheranno gli sprazzi di sole: rovesci e temporali al mattino su Piemonte orientale e lungo le Alpi, nel pomeriggio sul settore alpino orientale e su Alta Lombardia, Trentino, Piemonte, Appennino ligure-emiliano e, in serata, anche Friuli e Venezia Giulia e coste venete. Temperature massime in crescita al Sud e regioni adriatiche. Venti deboli a parte locali rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna, segno dell’imminente arrivo di una nuova ondata di caldo.



Giovedì giornata di tempo bello ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, da segnalare solo velature di passaggio in Sardegna e al Centro, qualche modesto annuvolamento intorno ai rilevi ma senza precipitazioni. Da giovedì potremo assistere alla terza ondata di caldo africano del 2014, che coinvolgerà in modo più intenso il Centrosud. Una lingua di aria rovente proveniente dall’entroterra tunisino-algerino (dove in questi giorni le temperature si aggirano intorno ai 45°C) si riverserà sulle nostre regioni meridionali, con il suo carico di caldo e umidità.



Venerdì probabile passaggio di una perturbazione alla fine della giornata. L’evoluzione rimane piuttosto incerta: la perturbazione dovrebbe essere piuttosto veloce e transiterà sulle zone alpine, Prealpine e al Nordovest. Sabato l’instabilità dovrebbe essere confinata su zone alpine e prealpine, si vivranno quindi condizioni di tempo buono con qualche annuvolamento in più al Nord. Le temperature saranno in ulteriore aumento a causa di una nuova fiammata africana che riguarderà tutto il Centrosud con temperature 38°C-40°C.