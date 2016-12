Meteo, poche piogge solo al Sud

11:58 - Dopo un primo dell'anno tutto sommato tranquillo, avremo a che fare con il passaggio di due perturbazioni in rapida sequenza, la prima delle quali ci raggiungerà giovedì portando piogge deboli o al massimo moderate al Centronord e una spolverata di neve lungo l'arco alpino. La seconda perturbazione, in arrivo dal Canada, tenderà a intensificarsi notevolmente sul Nord Atlantico e ci investirà proprio nel corso del fine settimana.

OGGI ANCORA UN PO' INSTABILE AL SUD - Oggi lento miglioramento al Sud, con ancora molte nuvole e qualche residua pioggia, specie nella prima parte della giornata, in Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Nel resto dell’Italia tempo più stabile con nubi alternate a schiarite; attenzione alle nebbie in valle padana e interno del Centro. Tra sera e notte deboli piogge si faranno strada a partire dalla Liguria centrale fino all’est del Piemonte e alla Lombardia occidentale.



PUNTE DI 15°C A CATANIA E ALGHERO - Temperature in lieve calo al Nord, con le massime in generale fra i 7 e i 13 gradi al Centronord, fino 15 gradi al Sud. Previsti 8°C al pomeriggio a Milano, Bologna e Brescia. 9°C a Verona. 12°C a Firenze, e Grosseto, 13°c a Roma, Bari e Taranto, 15àC a Reggio Calabria, Catania e Alghero.



ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (mercoledì 1 gennaio) il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dei rilievi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati a marzo e, soprattutto, ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



GIOVEDI' PERTURBAZIONE AL CENTRONORD E NUOVA NEVE SULLE ALPI - Giovedì inizialmente molto nuvoloso o coperto al Centronord con piogge su Nordovest, alta Toscana ed Emilia occidentale. Pioggia anche piuttosto intensa su Liguria e alta Lombardia. Neve fino a quote collinari sul Piemonte occidentale. Nel pomeriggio migliora all’estremo Nordovest (escono quasi di scena il Piemonte e la Valle d’Aosta), mentre piove su Liguria, Lombardia. Le piogge saranno in estensione anche al Nordest, medio Tirreno (Toscana e Lazio) e Sardegna. Piogge intense accompagnate da possibili rovesci su Levante ligure e Toscana, oltre che su est Lombardia e fascia prealpina. Neve tra i 500 /700 metri sulle Alpi e sui 1000/1400 sull’Appennino emiliano. Nella sera saranno coinvolte anche Marche e Campania mentre gradualmente il tempo migliorerà su Lombardia e Alto Adige. Le piogge più intense cadranno sul Lazio. Durante la notte migliora al Nordest e Toscana. Nel complesso giornata discreta al Sud e Abruzzo. Soffieranno venti meridionali anche moderati sui mari di Ponente (giornata ventosa su Liguria, Toscana e Sardegna). Temperature: al Nord e al Centro in aumento le minime, in diminuzione le massime; al Sud e in Sicilia in diminuzione le minime, in aumento le massime; sulla Sardegna in rialzo sia le minime che le massime.



VENERDI' DI TREGUA, MA NEL WEEKEND NUOVO PEGGIORAMENTO - Venerdì sarà una giornata tranquilla ma non molto soleggiata. Il sole si farà vedere con più decisione solo su Alpi centrali, Abruzzo, Molise, Puglia e zone ioniche. Poche le piogge su Venezia Giulia, coste campane, tra Liguria e alta Toscana e sui monti della Sardegna. Qualche fiocco di neve nella zona del Monte Bianco. A fine giornata peggiora nettamente su Nordovest e alta Toscana: queste piogge sono l’avanguardia di una nuova, e più intensa perturbazione che porterà una fase di maltempo durante il prossimo fine settimana. Sabato le piogge bagneranno le regioni del Nord e alta Toscana con fenomeni più abbondanti e intensi su Liguria, alta Toscana e fascia Prealpina. Non verranno praticamente coinvolte le zone del medio Adriatico e quelle del Sud. Piogge meno intense sul settore tirrenico. A fine giornata le precipitazioni riguarderanno anche la Sardegna. Cadrà la neve sulle Alpi tra i 500-600 metri al Nordovest e i 700 e i 1000 metri al Nordest. Domenica esce quasi del tutto di scena dal peggioramento il Nord, con le ultime piogge su Alpi centro-orientali e Friuli Venezia Giulia. Peggiora in modo più deciso sulle regioni del settore tirrenico. Al Sud le piogge saranno concentrate su Campania, Isole e Salento.