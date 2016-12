26 luglio 2014 Meteo, piove sul Centronord: al Sud e sulle Isole splende invece il sole La perturbazione numero 8 di luglio domenica toccherà anche il versante adriatico per poi lasciare la Penisola Tweet google 0 Invia ad un amico

10:37 - La perturbazione numero 8 di luglio porterà rovesci e temporali su gran parte del Centronord, mentre al Sud e Isole il tempo rimarrà in generale bello. Domenica prima di abbandonare la Penisola la perturbazione porterà ancora nuvole e qualche temporale sul versante adriatico, mentre nel resto d'Italia il tempo sarà in prevalenza buono.

Lunedì arriverà un'altra perturbazione, la numero 9 del mese, accompagnata da piogge sparse nelle zone a nord del corso del Po, in estensione martedì al resto del Nord e parte del Centro, mentre al Sud e Isole il tempo rimarrà nel complesso bello.



Le previsioni per sabato 26 luglio - Sabato al mattino bello al Sud, nuvole sul resto d'Italia, anche se alternate a sprazzi di sole in Abruzzo, Molise, Lazio e Sardegna: rovesci e temporali su Alpi, Lombardia, Levante Ligure, Nordest, Marche e Alta Toscana. Attenzione: localmente fenomeni di forte intensità al Nord, in particolare tra Lombardia orientale e Nordest. Nel pomeriggio in prevalenza bello all'estremo Sud e Isole, in generale nuvoloso o molto nuvoloso altrove: rovesci e temporali sparsi su Alpi, Lombardia, Levante Ligure, Nordest, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.



Temperature massime in diminuzione al Centronord con valori anche di 5-6 gradi sotto la media; in crescita invece al Sud dove si toccheranno punte anche di 34-35 gradi.



Le previsioni per domenica 27 luglio - Domenica giornata di tregua, sarà migliore rispetto a sabato. Avremo schiarite Nordovest, tirreno e Isole. Altrove nuvole con al mattino qualche scroscio di pioggia su Alto Adige, alto Adriatico e Gargano. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci o temporali,brevi e isolati, su Alpi orientali, Friuli, zone pedemontane del Veneto, Emilia Romagna, zone interne del Centro e Puglia. Temperature in rialzo al Nordovest. Complici i venti di Maestrale valori in calo in Sardegna e basso Tirreno.



La tendenza per la prossima settimana - A inizio settimana il tempo non si ristabilirà del tutto al Centronord. Avremo condizioni buone al Sud e Isole salvo pochi passaggi nuvolosi. Ancora variabile e instabile al Centronord in particolare lunedì al Nord per l'arrivo di un'altra perturbazione, la numero 9 del mese, con in giornata il rischio di rovesci o temporali concentrato su Alpi e parte del Nordovest, con maggiore coinvolgimento nella notte del Triveneto e dell'alta Toscana. Tra martedì e mercoledì verrà coinvolto anche il resto del Centro. Tra giovedì e venerdì tendenza a un miglioramento con tempo più stabile specie al Centrosud.