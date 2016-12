Meteo, pioggia su gran parte dell'Italia Inizio settimana con tempo instabile

14:52 - E' giunta sull'Italia la perturbazione numero 8 di aprile, accompagnata da piogge che bagneranno parte del Nord e della Sardegna per poi estendersi a gran parte della Penisola. La nuova perturbazione al Nord favorirà anche un calo delle temperature con il ritorno della neve sulle Alpi al di sotto dei 1500 metri. La nuova settimana inizierà con un'altra giornata, quella di lunedì, a rischio di brevi rovesci in gran parte del Paese.

Lunedì qualche schiarita su Ionio e Isole, molte nubi altrove. Tempo spiccatamente instabile sulla Penisola con rovesci o temporali irregolari al mattino lungo il Tirreno, nel pomeriggio nelle zone interne ma con locali sconfinamenti verso l’Adriatico. Al Nord piogge o rovesci sparsi e intermittenti, meno probabili su basso Piemonte, Liguria, Romagna e Alpi centrali più esterne. Massime in calo su Emilia Romagna e gran parte della penisola. Venti occidentali da moderati a forti su Sud e Isole.



Martedì ultimi strascichi della coda della perturbazione all'estremo Sud con alcuni rovesci in particolare tra Calabria e alto Ionio, ampie schiarite sulle Isole e lungo le coste tirreniche centrali. In prevalenza cielo nuvoloso altrove con qualche rovescio o temporale isolato soprattutto su Appennino e zone interne, ma anche sui rilievi del Nord e, localmente, sulle pianure del Nordest. Temperature in aumento, venti moderati da Ovest su Isole e Tirreno meridionale.



Mercoledì tempo instabile in tutto il Nord fino all'alta Toscana. Prevalenza di tempo discreto al Centrosud. Giovedì 1° maggio ancora una leggera instabilità su Lombardia, Nordest e lungo l'Appennino, ma con ampie schiarite ovunque nel corso della giornata. Probabilmente anche l'ultima parte della settimana sarà caratterizzata da instabilità. Seguiranno maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.