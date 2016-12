19 aprile 2014 Meteo, pioggia al Centronord e in Campania Sull'Italia c'è la perturbazione numero 4 di aprile. A Pasqua e Pasquetta tempo nel complesso buono al Centrosud. Nevicate sulle Alpi Tweet google 0 Invia ad un amico

12:37 - "Una perturbazione atlantica giunta dal Nord Europa, la numero 4 di aprile, farà piovere su gran parte del Centronord e in Campania - afferma il meteorologo Lorenzo Danieli - con nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri. A Pasqua e Pasquetta tempo nel complesso buono al Centrosud fra sole e temporanei annuvolamenti".

"Per il Nord - prosegue l'esperto - la giornata di domenica sarà variabile con qualche acquazzone soltanto sui rilievi, mentre la giornata di lunedì sarà nuvolosa e vedrà qualche pioggia in più. Le temperature risulteranno gradevoli in tutto il Paese, in particolare al Centrosud dove avremo massime per lo più comprese tra 19 e 25 gradi".



PREVISIONE PER SABATO - Quella di sabato sarà una giornata nuvolosa o molto nuvolosa in gran parte del Paese; soltanto nelle isole maggiori e in Calabria prevarranno le schiarite. Le nubi saranno accompagnate da piogge al Nordovest, Emilia occidentale, regioni centrali tirreniche, Campania e Appennino centrale; occasionali piogge nel pomeriggio sulla Puglia. Al mattino neve sulle Alpi centro-occidentali anche al di sotto dei 1000 metri, con limite però in rapido aumento fino a 1500 nel corso del pomeriggio. Tra pomeriggio e sera smetterà di piovere su Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, mentre le piogge insisteranno su Val d’Aosta, Piemonte occidentale, Lazio meridionale e Campania.



Temperature massime in crescita al Sud e Sicilia, in sensibile calo invece al Centronord (diminuzione più marcata al Nordovest). Nella seconda parte della giornata venti in attenuazione. Forte Tramontana sulla Liguria.



PREVISIONE PER LA DOMENICA DI PASQUA - Tempo discreto su quasi tutto il Paese, nonostante qualche annuvolamento. Le nubi saranno un po' più estese al Nord e sulla Sicilia. Possibilità di qualche debole e isolata precipitazione al mattino sull'estremo Nordest, nel pomeriggio qualche pioggia o rovescio isolato su Appennino settentrionale, Alpi e Prealpi. A partire dalla sera qualche pioggia anche sulla pianura lombarda. Temperature in generale aumento. Venti quasi ovunque deboli, moderati meridionali soltanto sullo Ionio e Puglia meridionale.



LA TENDENZA La giornata di Pasquetta trascorrerà all'insegna di tempo ben soleggiato al Sud, in Sicilia; prevalenza di sole anche in gran parte del Centro e in Sardegna, seppur con qualche nube innocua in più. Maggiore nuvolosità invece al Nord e in Toscana con locali piogge o brevi rovesci principalmente in montagna (Alpi e Appennino settentrionale), ma con possibili sconfinamenti anche sulle zone di pianura in Lombardia, in mattinata sulle Venezie, nel pomeriggio in Emilia e nell'estremo nord della Toscana, in serata sul Piemonte. Temperature comunque miti, in ulteriore aumento al Centrosud, stabili o al più in lieve calo al Nord. Venti in prevalenza deboli, salvo qualche rinforzo in Puglia, sullo Ionio e in Sardegna.



Martedì le schiarite più ampie resisteranno sul Sud peninsulare; al Centronord alternanza di sole e nuvole, con pochi brevi rovesci su Alpi e Appennino settentrionale. Nuvole in aumento nelle Isole, qualche locale rovescio nel nord della Sardegna e sulla Sicilia occidentale: si tratta dell’inizio di un nuovo peggioramento che mercoledì coinvolgerà gran parte del Sud, il Lazio e l’Abruzzo. Giovedì quest’ultima perturbazione tenderà ad allontanarsi.