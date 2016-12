Meteo, piogge sul versante adriatico Calano temperature per venti da Nord

10:30 - La perturbazione numero 2 di aprile sta attraversando i Balcani diretta verso sud e porta un po' di instabilità anche sulle regioni del versante adriatico. Per giovedì si conferma un miglioramento, con il bel tempo che tornerà su tutta l'Italia. I venti settentrionali che accompagnano il passaggio della perturbazione daranno luogo a un calo delle temperature che nella seconda parte della settimana si manterranno intorno alla media del periodo.

Qualche pioggia sul medio e basso Adriatico - Tempo instabile con rovesci e temporali sul medio e basso versante adriatico e nelle zone interne del Centrosud. Rischio rovesci o isolati temporali soprattutto da metà giornata su Abruzzo Molise, basso Lazio, Campania, Basilicata Puglia, e estremo nord della Calabria. Nuvoloso anche in Campania e Calabria; ampie schiarite nel resto del'Italia, con un po' di nubi sparse al Nordest, in Emilia Romagna e Lazio. In serata ancora qualche pioggia solo in Calabria. Venti settentrionali di moderata intensità in Adriatico (Bora sull'alto Adriatico con raffiche anche a 65 km/h) e sulle Isole maggiori.



Temperature massime in calo di 2/4 gradi, con punte di 8°C, tranne al Nordovest; lievi rialzo invece in Sicilia, dove si potranno sfiorare i 25°C. A causa dei venti settentrionali il calo termico nel giro di 24 ore sarà sensibile sul versante adriatico: ad Ancona si passerà dai 26 gradi di ieri pomeriggio a soli 18°C di massima, a Pescara da 24°C a 19°C, a Bologna da 25°C a 19°C, a Verona da 23°C a 19°C.



Giovedì tempo stabile e soleggiato - Giornata all'insegna del tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni, con solo qualche velatura al Centronord e nuvolosità più densa ed estesa su estremo Nordest (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) ed estremo Sud (Calabria meridionale e Sicilia orientale). Moderata ventilazione da Nord su basso Adriatico. Venti tesi di Maestrale su Puglia, basso Adriatico e Ionio.



Temperature: in calo ovunque le minime; massime in rialzo al Nord e medio Adriatico, in calo su Puglia, zone ioniche e Sicilia. Sarà piuttosto sensibile l'escursione termica al Centronord: si passerà da 8°C all’alba a 22°C al pomeriggio a Milano, dai 7°C a 21°C a Torino e Roma, da 7°C a 20°C a Perugia, e da 9 a 22°C a Firenze.



Venerdì tempo abbastanza buono - La settimana si chiuderà con un venerdì abbastanza buono, almeno nella prima parte della giornata. In mattinata prevalenza di sole con qualche nube più consistente su Liguria ponente e Venezie. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi su molte zone del Nord e tra Appennino e versante Adriatico, con pochi, locali e brevi scrosci di pioggia lungo l’Appennino e sulle Prealpi.



Le temperature massime saranno in lieve aumento solo al Sud, mentre aumenteranno lievemente le minime ovunque.



Nel weekend aumentano le nubi, ma poche piogge - Nel fine settimana il tempo sarà generalmente discreto anche se non soleggiato. Delle correnti nord-occidentali lievemente instabili porteranno nuvolosità irregolare un po’ dappertutto. In nessuna regione avremo condizioni di tempo soleggiato e duraturo, male piogge d’altro canto saranno poche e spesso confinate sui rilievi. Il rischio di locali rovesci o acquazzoni sarà concentrato nelle zone interne della Penisola (zone appenniniche) e a ridosso delle Prealpi orientali. Una fase con qualche pioggia anche lontano dai rilievi si potrà verificare nella giornata di domenica, durante la mattina, sul settore del medio adriatico.



Le temperature massime saranno in calo sul medio Adriatico e sulle zone appenniniche, per il resto valori stazionari. Da segnalare venti di Maestrale domenica in Sardegna.