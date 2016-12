Meteo, piogge sparse da Nord a Sud Temperature in calo nel weekend

10:33 - Mentre al Sud insiste ancora il vortice di bassa pressione residuo della perturbazione numero 10 del mese, le regioni settentrionali verranno raggiunte dalla numero 11. La nuova perturbazione sabato porterà ancora un po' di piogge al Nordest e regioni adriatiche e domenica qualche piovasco residuo solo al Sud. Le correnti fredde che seguono la perturbazione faranno calare di qualche grado le temperature riportandole quasi ovunque nella norma.

Le previsioni per venerdì - Al mattino qualche schiarita su bassa Toscana, Lazio e Sardegna, nuvoloso o molto nuvoloso invece sul resto d’Italia: piogge sparse su Abruzzo, Molise e regioni meridionali; qualche fiocco di neve sui rilievi di confine della Valle d’Aosta oltre i 1000 metri. Nel pomeriggio piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte orientale, Lombardia, Liguria, Emilia occidentale, Puglia, Basilicata e Calabria ionica; nevicate sulle Alpi Centrali oltre 1000-1200 metri. Tra sera e notte le piogge si estenderanno anche alle Venezie e all’Emilia orientale, possibili rovesci su Veneto e Friuli. Temperature massime in calo al Nordovest e regioni meridionali, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti moderati sul medio Adriatico e nelle Isole.



Ancora rischio valanghe elevato - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, venerdì avremo un rischio di grado 3 (marcato) su gran parte delle Alpi. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso.



Le previsioni per sabato - Schiarite al Nordovest, in estensione nel pomeriggio alle regioni centrali tirreniche e Sardegna; nuvole irregolari sul resto d’Italia. Piogge sparse al mattino su Venezie ed Emilia, in scivolamento tra pomeriggio e sera verso il medio Adriatico. Occasionali piovaschi su Calabria e Sicilia. Al mattino ultime nevicate isolate sulle Alpi Orientali oltre 500-800 metri. Temperature massime in sensibile calo al Nordest, in leggero rialzo, temporaneo al Sud.



Temperature in calo - Nel fine settimana scenderà sull'Italia aria più fredda proveniente dal Nord Europa: le temperature assumeranno così valori tipici di fine inverno da Nord a Sud. Non arriverà però il gelo: si tratterà di un calo che, andando a interessare temperature iniziali di parecchi gradi sopra le medie (soprattutto al Centrosud), riporterà i valori più vicino alle medie del periodo.



Le previsioni per domenica - Per quanto riguarda il tempo, quella di domenica sarà una giornata all'insegna del sole al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvoloso al Sud, nelle Isole e lungo il medio Adriatico con deboli piogge o rovesci sparsi al Sud e, a inizio giornata, anche sul medio Adriatico e sulla Sicilia settentrionale. Qualche fiocco di neve sull'Appennino Centro-meridionale al di sopra dei 900-1000 metri. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali altrove. Temperature minime ovunque in calo, massime in diminuzione sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.



Lunedì bello, ma martedì peggiora - La nuova settimana, poi, inizierà con una giornata di lunedì all'insegna del bel tempo da Nord a Sud. Martedì probabile arrivo di una perturbazione atlantica nel corso della giornata che interesserà soprattutto il Centronord e le Isole.