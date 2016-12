Meteo, piogge e rovesci su tutta Italia Dal 1° maggio torna a splendere il sole

10:50 - Stiamo vivendo un inizio di settimana instabile con frequenti annuvolamenti accompagnati da rovesci e temporali. Una situazione di instabilità che nella giornata di giovedì 1° maggio tenderà ad attenuarsi, favorendo un tempo per lo più soleggiato con temperature in rialzo fino a toccare nuovamente punte intorno ai 25 gradi.

Lunedì su Sicilia e Sardegna prevarranno le schiarite intervallate da poche nubi passeggere. Nel resto del Paese la giornata trascorrerà all'insegna del tempo perturbato con molte nubi accompagnate da piogge diffuse al Nord; rovesci sparsi al Centrosud. Nel pomeriggio i fenomeni al Sud insisteranno in modo particolare sul basso Tirreno, al Centro nelle zone interne. Per quanto riguarda il Nord, avremo una temporanea attenuazione dei fenomeni su Liguria, Friuli, Alpi orientali e Veneto. Temperature massime in generale calo eccetto sulle Isole. Venti forti di Maestrale sulle Isole e sul medio-basso Tirreno.



Martedì il maltempo tenderà ad attenuarsi. Cielo poco nuvoloso sulle isole; nuvolosità molto variabile nel resto del Paese. Saranno possibili dei rovesci sparsi e dei temporali isolati soprattutto sule zone interne del Centrosud e, al Nord, sulle aree a ridosso dei rilievi, specie in Lombardia e nel Nordest. I fenomeni si attenueranno in serata in gran parte della Penisola, mentre tra sera e notte peggiora nuovamente al Nordovest. Temperature in rialzo nei valori massimi al Nord, stazionarie nel resto del Paese. Venti tesi occidentali su isole e Tirreno centro meridionale.



Mercoledì nuovo generale peggioramento del tempo: peggioramento che nel corso della giornata coinvolgerà quasi tutta l'Italia (in particolare, al mattino il Nord, nel pomeriggio il Centro, tra sera e notte anche il Sud peninsulare). Nella mattinata pioverà in quasi tutto il Nord, sull'alta Toscana e sull'Appennino centrale. Nel pomeriggio piogge e temporali al Centronord e, a carattere più isolato, in Sardegna e sull’Appennino meridionale. Dalla sera tendenza a miglioramento con un esaurimento dei fenomeni al Nord e sulla Toscana; peggiora invece sulla Campania e, nella notte, anche nel resto del Sud peninsulare. Temperature massime in calo al Nord e sull'alta Toscana; stazionarie o in lieve aumento nel resto del Centrosud.



Giovedì 1° maggio assisteremo a un generale miglioramento della situazione. Avremo dunque una giornata caratterizzata da tempo per lo più buono in gran parte del Paese con tanto sole soprattutto su coste, pianure e Isole: al più, un po' di instabilità pomeridiana potrà interessare Alpi, Prealpi, Appennino. Temperature massime in aumento e clima ovunque gradevole: si tratterà infatti di valori superiori di alcuni gradi alle medie stagionali, in generale compresi tra 18 e 25 gradi.