4 febbraio 2014 Meteo, piogge ancora abbondanti Oggi parziale tregua al Centro-Sud. Venerdì giungerà un'altra perturbazione che andrà a colpire gran parte dell'Italia, soprattutto il Nord e le regioni tirreniche, creando un clima autunnale più che invernale

09:49 - "Nel flusso di correnti occidentali viaggiano le perturbazioni che, dopo aver causato forte maltempo fra Stati Uniti e Canada, attraversano l'Oceano finendo per impattare sui Paesi europei centro-occidentali e mediterranei". A spiegarlo è il meteorologo Flavio Galbiati, che aggiunge: "Questa situazione produce un duplice effetto: da un lato frequenti episodi di maltempo con precipitazioni spesso abbondanti, dall'altro assenza di gelo a causa delle masse d’aria relativamente mite che accompagnano le medesime perturbazioni".

"Insomma - prosegue l’esperto -, sembra che almeno fino a metà del mese saremo alle prese con condizioni più autunnali che invernali: condizioni che, purtroppo, potranno ancora produrre situazioni critiche in molte regioni italiane, oltre che sui Paesi affacciati sull'Atlantico".



PREVISIONE PER OGGI (MARTEDI’)

Oggi cielo molto nuvoloso ovunque: qualche schiarita soltanto in Sicilia. Piogge sparse al Nord, meno diffuse nella Pianura Padana centrale, più insistenti al Nordest, con quota neve tra 800 ai 1000 metri. Piogge moderate tra Piemonte e Ponente ligure. Rovesci sparsi, per lo più deboli, al Centrosud con tendenza ad attenuarsi tra pomeriggio e sera. A metà giornata piogge sulla Sardegna. Temperature senza notevoli variazioni e in generale sopra la media, specialmente nei valori minimi. Venti a tratti moderati, in prevalenza meridionali.



IL RISCHIO VALANGHE PREVISTO PER MARTEDI’

In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (martedì) avremo un rischio valanghe di grado 3 (marcato) su gran parte dell’arco alpino. Attenzione: grado 4 (forte) sulle Alpi Lepontine, sui rilievi del Trentino Alto Adige e su quelli del Friuli Venezia Giulia, addirittura grado 5 (molto forte) sui rilievi del Veneto. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



PREVISIONE PER DOMANI (MERCOLEDI’)

Mercoledì in mattinata nubi un po’ dappertutto. Piogge ancora molto deboli al Nordovest, su Toscana e Lazio. Nel pomeriggio la nuova, intensa perturbazione porterà piogge anche forti al Nordovest: colpiti soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia. In serata le piogge, in forma più debole, raggiungeranno il Nordest e Sardegna. Tra sera e notte migliora al Nordovest. Torna la neve a quote piuttosto basse: al Nordovest fino a 500 metri (localmente anche a quote inferiori, specialmente in Piemonte). Temperature minime di parecchi gradi sopra la norma, massime in leggero calo al Nordovest.



LA TENDENZA: PER TUTTA LA SETTIMANA PROSEGUIRA’ IL MALTEMPO

Secondo gli ultimi aggiornamenti anche il resto di questa prima settimana di febbraio sarà decisamente perturbato sul nostro Paese e vedrà il passaggio di alcune perturbazioni. Il tempo rimarrà pertanto instabile da Nord a Sud e con buona probabilità fino a metà febbraio saremo in compagnia di correnti perturbate atlantiche che porteranno varie fasi di maltempo accompagnato però da aria piuttosto mite.



Giovedì avremo comunque una giornata di relativa tregua con pochi fenomeni. La perturbazione che mercoledì porterà forte maltempo al Nordovest, nella mattinata di giovedì porterà piogge soprattutto in Campania e Calabria tirrenica con fenomeni localmente anche intensi nelle prime ore della giornata. Piogge deboli e residui all’estremo Nordest. Ampie schiarite nel corso della giornata con tempo a tratti anche soleggiato in molte zone del Paese, specialmente al Centronord e in Sardegna. Nella notte tra giovedì e venerdì tendenza a nuovo, graduale peggioramento al Nordovest. Temperature minime in calo al Nordovest, massime in generale aumento. Qualche nebbia possibile in mattinata sulla Pianura Padana e nelle valli del Centro.



Venerdì giungerà un'altra perturbazione che andrà a colpire gran parte dell'Italia, soprattutto il Nord e le regioni tirreniche. L'instabilità proseguirà anche nel corso del fine settimana sebbene con precipitazioni che dovrebbero essere meno intense e meno insistenti: una tendenza, questa, da confermare nei prossimi aggiornamenti.