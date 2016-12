15 gennaio 2014 Meteo, piogge al Sud e nebbia al Nord Rischio valanghe accentuato in tutto l'arco alpino. Nel weekend arriva lo Scirocco che farà schizzare le temperature: in Sicilia si supereranno i venti gradi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:44 - Ombrelli aperti al Sud e tempo in miglioramento al Nord, al Centro e in Sardegna. Nebbia o nubi basse in Pianura Padana e valli del Centro. Nota per gli amanti della montagna, il rischio valanghe sarà marcato sulla maggior parte dell’arco alpino. Nel weekend in arrivo maltempo al Nord ma con temperature superiori alla norma del periodo. Clima mite anche al Sud.

Ultime piogge al Sud - La perturbazione che ha attraversato l’Italia, la n. 4 del mese -come afferma il meteorologo Giovanni Dipierro- oggi porterà qualche pioggia localizzata solo al Sud. Dopo una breve tregua, durante la quale però torneranno le nebbie al Centronord, nella seconda parte di domani un’altra perturbazione atlantica raggiungerà il Nordovest e venerdì si estenderà al resto del Nord e alle regioni centrali tirreniche, con piogge più intense in Liguria e altre nevicate su Alpi e Prealpi fino a 500/600 metri e localmente fino al fondovalle. Questa nuova fase di maltempo proseguirà nel fine settimana al Nord e coinvolgerà il Centrosud, meno probabilmente il medio e basso Adriatico. Non arriverà comunque il freddo, anzi le temperature in molte regioni resteranno superiori alla norma a causa dei venti di Scirocco che nel fine settimana soffieranno al Centrosud: il clima nel weekend sarà particolarmente mite in Sicilia e all’estremo Sud.



Previsioni per oggi - Oggi tempo in deciso miglioramento al Nord, al Centro e in Sardegna, ma con qualche nebbia o nubi basse in Pianura Padana e valli del Centro. Ampie schiarite soprattutto su Alpi, Liguria e Lazio. Deboli piogge isolate al Sud e in Sicilia, ma in attenuazione dal pomeriggio. Dalla serata graduale miglioramento anche al Sud; nebbie in intensificazione al Centronord nella notte. Dopo una mattinata più fredda rispetto a ieri al Centronord e in Sardegna, le temperature massime sono in lieve rialzo al Nord, in calo al Sud. Tra le città più calde oggi Catania, Messina, Palermo, Taranto, Lecce, Brindisi, Bari con 15 gradi. A seguire Olbia, Cagliari, Reggio Calabria, Trapani, Napoli, Lamezia, Crotone con 14 gradi, Sassari, Alghero, Roma, Pescara, Grosseto, Firenze, Genova, Pisa con 13 gradi, Catanzaro, Viterbo, Trieste, Imperia con 12 gradi, Potenza, Ancona con 11 gradi, Rieti, Udine, Rimini, Bologna, Treviso, Verona con 10 gradi, Venezia e Torino con 9 gradi, Perugia, Cuneo, Brescia, Novara, Piacenza, Campobasso con 8 gradi, Trento, Milano, Bergamo con 7 gradi, Bolzano con 6 gradi e Aosta con 4 gradi. Venti moderati nei canali delle Isole e sullo Ionio.



Attenzione al rischio valanghe - In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi il rischio valanghe sarà di grado 3 (marcato) sulla maggior parte dell’arco alpino. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



Previsioni per domani - Giovedì al mattino nebbie sul centro est della Pianura Padana e nelle valli del Centro; in giornata nuvolosità in aumento al Nord, cielo poco nuvoloso al Centro e nelle Isole, nubi in diradamento al Sud. Tra pomeriggio e sera prime deboli precipitazioni a Nordovest, a partire da Alpi occidentali e Liguria. Quota neve nella notte localmente fino a 300-500 metri nelle valli alpine e nel basso Piemonte. Venti deboli. Temperature senza grandi variazioni.



Lo Scirocco fa alzare la temperatura domenica - Venerdì il peggioramento si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana e marginalmente al Lazio. In mattinata avremo piogge in Lombardia, Toscana e al Nordest. Nel pomeriggio le piogge tenderanno ad attenuarsi al Nord mentre sono previste precipitazioni sparse sulle regioni centrali tirreniche. Quota neve sulle Alpi tra 700 e 1000 metri in rialzo nel corso della giornata. Sabato ancora piogge al Nord e alta Toscana. Nubi innocue sul resto del Centrosud e nelle Isole. Neve a quota di montagna, a quota collinare solo in Piemonte. Domenica è previsto un nuovo peggioramento del tempo un po’ su tutta l’Italia. Forte vento di Scirocco sarà il protagonista su quasi tutti i mari, specialmente al Sud e in Sicilia. L’aria mite portata da questo vento farà rialzare le temperature con valori vicini ai 20 gradi al Sud, anche oltre in Sicilia e all’estremo Sud. Potrà piovere un po’ dappertutto, più intensamente al Nord (settori alpini e prealpini)e in Toscana e Lazio. Le nevicate saranno confinate alle montagne.