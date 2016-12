Meteo, perturbazione dal Nord Europa porta piogge forti e temporali sull'Italia

10:29 - Nel corso della giornata odierna l'alta pressione che ha protetto in questo inizio di settimana tutta l'Italia regalandoci uno scorcio di tempo estivo si indebolirà sul Nord Italia. Tra mercoledì e venerdì gran parte del nostro Paese subirà gli effetti della perturbazione in arrivo dal Nord Europa, con piogge e temporali, più insistenti su Triveneto, Emilia Romagna e Marche.

Previsione per martedì - Martedì bel tempo fino al pomeriggio in Emilia Romagna, coste dell'alto Adriatico e al Centrosud; nuvole in aumento nel resto del Nord, con rovesci e temporali nel corso del pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, ma anche in pianura su Piemonte e Lombardia. In serata temporali su Lombardia e Nordest, nella notte anche in Emilia Romagna. Temperature in lieve calo al Nord, dopo i valori sopra la norma degli ultimi giorni. Venti deboli.



Previsione per mercoledì - Mercoledì maltempo al Centronord, con rovesci e temporali più insistenti e localmente anche forti su Liguria, Lombardia, Nordest, medio Adriatico, Toscana e Umbria. Più soleggiato al Sud, eccetto in Sardegna e in Sicilia occidentale, dove avremo più nubi e la possibilità di qualche acquazzone. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, per poi riprendere, anche con forte intensità, nel corso della notte. Temperature in calo al Centronord.



Le zone più a rischio di forti temporali - Le zone che risulteranno più a rischio di piogge e temporali insistenti, localmente anche forti, tra la sera di oggi e la giornata di giovedì saranno Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, alta Toscana, parte dell’Umbria.



La tendenza per il resto della settimana - Nella mattinata di giovedì precipitazioni in graduale esaurimento sulla Pianura Padana centro-occidentale, piogge e temporali più diffusi su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, settori settentrionali di Toscana, Umbria e Marche. Piogge a carattere più isolato nel resto della Toscana e sul Lazio. Nel pomeriggio piogge e temporali più diffusi e localmente anche forti su quasi tutto il Centro e in Romagna; al Nord l’instabilità favorirà nuovi rovesci e temporali su Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Anche al Sud si accentua l’instabilità con locali rovesci o temporali su Sicilia settentrionale, Campania, Appennino lucano e Puglia meridionale. In serata tendenza a una temporanea attenuazione delle precipitazioni. Nella notte, però, nuovo rapido peggioramento con piogge e temporali su Nordovest, alta Toscana ed Emilia. Temperature in calo soprattutto al Nordest, al Centro e in Sicilia. Venerdì queste precipitazioni interesseranno il Nordest e il Centro. Migliora nettamente al Nordovest. Per il weekend si conferma un deciso peggioramento della situazione con una maggiore stabilità.