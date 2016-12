Meteo, per l'estate c'è ancora da attendere: la bella stagione arriva da martedì

10:30 - Il temporaneo rialzo della pressione garantirà una giornata decisamente più soleggiata e meno instabile rispetto agli ultimi giorni. Poi tra il fine settimana e lunedì il passaggio di due ulteriori nuclei instabili condizionerà il tempo delle regioni centrosettentrionali e, tra domenica e lunedì, anche di parte del Sud con nubi variabili, temperature contenute e temporanee fasi caratterizzate da rovesci o temporali.

Da martedì 15 tornerà l’estate: grazie al ritorno dell'alta pressione di matrice nordafricana avremo finalmente condizioni più stabili in tutta Italia, con prevalenza di sole e temperature in costante aumento.



Le previsioni per venerdì 11 luglio - Venerdì mattina cielo molto nuvoloso nel Triveneto e in Sardegna ma con qualche pioggia solo in Alto Adige e nei settori occidentali dell'isola; nuvolosità più irregolare nelle regioni centrali adriatiche e sul basso Tirreno con poche piogge su Gargano e tra bassa Calabria e nordest della Sicilia; per lo più sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel pomeriggio prevalenza di tempo soleggiato specie sulle pianure e lungo le coste, brevi temporali in sviluppo su Alpi ed Appennini. Maestrale al Centrosud, sostenuto in Sardegna e Canale di Sicilia con raffiche anche a 50-60 km/h.



Temperature massime in rialzo al Centronord, anche fino a 4-5 gradi in più rispetto a giovedì; stazionarie o in ulteriore lieve calo al Sud; in generale valori inferiori alle medie di questo periodo e per lo più tra 25 e 28 gradi. La regione che subirà un calo termico piuttosto sensibile sarà la Puglia: a Bari si passerà dai 31°C di ieri a 26°C, a Lecce da 30°C a 27°C, a Brindisi da 30°C a 26°C.



Le previsioni per il weekend - Sabato arriverà un nuovo nucleo instabile che attualmente è all'altezza della Manica. Scivolerà poi nella Savoia dirigendosi verso il mar Ligure e la Corsica e tenderà a portare instabilità su parte del Centronord. Al mattino situazione tranquilla in gran parte del Paese. Le nubi inizieranno ad aumentare a iniziare al Nordovest, con piogge su Piemonte, Val d’Aosta e intorno all'Appennino ligure. Nel pomeriggio a rischio di temporali l’arco alpino, il Nordovest, l'Emilia Romagna e le zone interne del Centro. In serata verranno coinvolti anche Veneto, Toscana (fino alle coste), Marche e nella notte anche Umbria e Lazio.



Temperature massime in calo al Nordovest, in lieve aumento altrove. Maestrale ancora sostenuto nelle Isole.



Domenica giornata ancora molto instabile, variabile e dinamica con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Le zone salve da questa circolazione instabile saranno l'estremo Sud (Calabria, Sicilia e dal pomeriggio la Sardegna). Per il resto del Paese a prevalere saranno le nuvole. A rischio di piogge e temporali in una prima fase il Nordest, le regioni centrali, la Campania, la Basilicata e la Puglia. Tra pomeriggio e sera l'instabilità si accentuerà nelle regioni di Nordovest. In serata e nella notte le precipitazioni saranno concentrate al Nord mentre al Centrosud migliorerà. Domenica lieve calo termico al Nordest, Centro e Campania, con caldo nella norma e 30°C solo in Sicilia.



Le previsioni per lunedì 14 luglio - Lunedì ancora residua instabilità a causa di un nuovo nucleo instabile che scivolerà sull'Italia, con precipitazioni su Nordest, in parte anche sulle regioni Centrali e Campania. Al Nordovest migliorerà nettamente nella seconda parte lunedì.



Da martedì 15 luglio torna l'estate - Il miglioramento in atto nella seconda parte di lunedì sarà l'inizio di una fase finalmente più stabile su tutto il Paese. Da martedì 15 luglio infatti, grazie all'espansione dell’Anticiclone Nordafricano prenderà il via un nuovo periodo di tempo bello e in prevalenza soleggiato, con temperature in graduale aumento con picchi oltre i 30°C già da metà settimana.