Meteo, oggi tregua, poi pioggia

10:18 - Oggi 1° maggio tregua temporanea dal maltempo in gran parte del Paese grazie alla rimonta dell’alta pressione. Tuttavia, la primavera vuole ancora mostrare il suo volto più volubile favorendo il transito di una perturbazione intensa che venerdì interesserà soprattutto il Centronord e la Sardegna, per poi estendersi al Sud durante il weekend. Domenica graduale miglioramento al Centronord e Sardegna. Piogge residue su medio Adriatico e Sud.

OGGI TEMPO NEL COMPLESSO DISCRETO. PIU’ SOLEGGIATO SU COSTE E PIANURE. SENSIBILE RIALZO TERMICO AL NORD. PICCHI DI 25 GRADI IN SICILIA



Oggi nel complesso tempo discreto. Al Sud sta transitando l’area instabile che ieri ha interessato il Nord e il Centro, con instabilità su Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio l’area instabile si sposterà verso est e rimarrà coinvolta la Puglia, dove saranno possibili temporali. Per il resto tempo buono soprattutto a inizio giornata. Nel corso del giorno aumento della nuvolosità attorno ai rilievi di Alpi Prealpi e Appennino, con la possibilità di isolati rovesci e temporali. Nel resto del Paese dominerà il sole. Nel pomeriggio-sera instabilità sulle zone interne della Toscana e l’Umbria. Tra la sera e la notte tendenza graduale a un peggioramento a partire dal Nordovest con lo sviluppo di temporali in nottata su Piemonte, Lombardia Emilia, Umbria e Appennino marchigiano.



Temperature in sensibile rialzo al Nord: valori pomeridiani in generale compresi fra 18 e 23 gradi, ma con picchi di 25 gradi in Sicilia.



VENERDI’ NUOVA INTENSA PERTURBAZIONE PRIMA AL NORD POI AL CENTRO



Venerdì arriverà la prima perturbazione del mese di maggio. Questo vortice ricolmo di aria fredda si posizionerà tra la Liguria e la Corsica per poi spostarsi sabato al Sud. Piogge e temporali fin dal mattino su quasi tutto il Nord, alta Toscana, Marche e Sardegna. Nella seconda parte della giornata il peggioramento si estenderà a tutte le regioni centrali. Nel corso del pomeriggio nubi in moderato aumento anche al Sud, tranne in Calabria e Sicilia. In serata lento miglioramento al Nord (coinvolta ancora solo l’Emilia Romagna); piogge e rovesci anche forti al Centro e in Campania, (nella notte anche Basilicata e Puglia) con dei temporali su Lazio e Sardegna. Temperature di nuovo in forte calo al Nord. Venti forti di Maestrale in Sardegna. Tra la fine di venerdì e sabato ci sarà una fase in cui le precipitazione si concentreranno con insistenza nelle regioni adriatiche (Romagna, Marche Abruzzo e Molise) e sulla Campania, Basilicata e nord Puglia.



Attenzione: la perturbazione in arrivo venerdì sarà abbastanza intensa. Avremo in alcuni casi piogge e temporali di forte intensità e non sono escluse grandinate.



1 fase: stanotte e domattina piogge e temporali forti sul settore di Nordovest, Emilia Romagna e Marche.

2 fase: fenomeni intensi in Emilia Romagna e Toscana, Umbria e Lazio soprattutto nel pomeriggio.



SABATO TEMPO MOLTO INSTABILE AL CENTROSUD. DOMENICA TENDENZA A UN GRADUALE MIGLIORAMENTO AL NORD E PARTE DEL CENTRO



Sabato nella prima parte della giornata i fenomeni più intensi interesseranno Romagna, Marche in parte l’Abruzzo. Al Sud e Isole tempo molto instabile con fenomeni su Sicilia, Sardegna e basso Tirreno. Al Nord situazione tranquilla con cielo piuttosto nuvoloso, tranne l’Emilia dove resisterà una certa instabilità. Tra pomeriggio e sera tempo molto instabile in tutto il Centrosud, ma anche al Nord si accentuerà instabilità soprattutto tra Pianura Padana Centro-orientale (bassa Pianura Lombarda, Emilia) e Veneto. Venti: Maestrale intorno alle Isole, Scirocco su Adriatico e Ionio . Rialzo termico al Nord, calo invece su medio adriatico e Sud. Domenica tendenza a un graduale miglioramento con il ritorno del sole al Nord e invece piogge residue