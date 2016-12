Meteo, nuova perturbazione: il bello torna solo nel weekend

10:55 - La nuova perturbazione sta portando nuvole su gran parte d'Italia e un po' di piogge più che altro su Liguria, Lazio, Campania e Isole. E, secondo il meteorologo Andrea Giuliacci, mercoledì "raggiungerà la Sardegna sin dal mattino, la Sicilia dal pomeriggio e il Centrosud dalla sera". Giovedì piogge in gran parte della Penisola e in Sardegna, mentre nell'ultima parte della settimana in tutta Italia prevalenza di tempo bello.

Le previsioni per martedì - Nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancherà qualche schiarita. Fin dal mattino piogge in Sardegna; nel corso del giorno piogge o rovesci sparsi su Liguria, bassa Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Verso sera peggiora in quasi tutto il Sud, in particolare in Calabria; qualche debole pioggia anche sulla Lombardia occidentale. La neve cadrà al di sopra dei 1000-1200 metri. Temperature massime in leggero rialzo al Centrosud e al Nordest. Rinforzo del Maestrale sul Mare e sul Canale di Sardegna; in serata anche sulla Sicilia.



Le previsioni per mercoledì - Nubi su gran parte d'Italia. Piogge sin dal mattino in Sardegna. In giornata qualche pioggia su pianura piemontese, Emilia e Marche; locali rovesci su Toscana e Umbria. Nevicate sulle Alpi occidentali al di sopra degli 800 metri. In serata rovesci e temporali in arrivo su Lazio e Sicilia occidentale, in estensione nella notte a gran parte della Penisola. Le piogge più forti sono attese sulle Isole. Venti in prevalenza di moderata intensità, in intensificazione un po' ovunque dalla sera. Temperature con poche variazioni; in aumento soltanto sulla Sicilia.



La tendenza - Giovedì condizioni di tempo tra l'instabile e il perturbato in quasi tutta l'Italia. In particolare, le precipitazioni saranno più probabili nel corso della giornata su basso Piemonte, Emilia Romagna e regioni centro-meridionali (comprese le Isole). Le piogge saranno più intense e insistenti sull'alto Adriatico tra Romagna, Marche e Abruzzo e, più giù, su Campania e alta Calabria tirrenica. A fine giornata tendenza ad attenuazione o esaurimento generale dei fenomeni. Neve su tutti gli Appennini a partire dai 900-1300 metri. Sarà una giornata molto ventosa, in particolare venti forti meridionali al Sud e di Bora sul medio-alto Adriatico. Temperature in lieve calo al Centrosud.



Venerdì tendenza a un graduale miglioramento con ultimi episodi di instabilità al Centrosud Miglioramento che nel fine settimana risulterà ovunque più evidente grazie al rinforzo dell'alta pressione. Registreremo un aumento delle temperature: il clima si farà così più mite rispetto ai giorni precedenti.